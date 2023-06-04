04 июня 2023, 01:13

Никол Пашинян присутствовал на церемонии инаугурации президента Турции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал 3 июня на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, Пашинян прибыл в Турцию во главе делегации с рабочим визитом. Его сопровождал вице-спикер Национального собрания Армении, специальный представитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян. В аэропорту Пашиняна встретил специальный представитель по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч, пишет news.am.

На видео с церемонии приветствия гостей инаугурации видно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в первом ряду гостей, Никол Пашинян сидит позади него. Эрдоган, приветствуя, обнимается с Алиевым, затем пожимает руку Пашиняну.

Визит Пашиняна стал первым визитом армянского лидера в Турцию почти за 15 лет. Ранее в стране побывал в октябре 2000 года президент Армении Серж Саргсян. Первая встреча упомянутых спецпредставителей двух стран по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча произошла в Москве в январе 2022 года, сообщает РИА "Новости".

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Аналитики в Ереване назвали фактором безопасности работу мониторинговой миссии ЕС на границе", "Турция и Армения договорились о начале грузоперевозок", "Политологи сочли непреодолимой конкуренцию России и Запада на Южном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 июня 2023, 00:28

03 июня 2023, 23:50

03 июня 2023, 22:53

03 июня 2023, 21:55

  • Аналитики указали на интерес России в разблокировке коммуникаций Ереваном и Баку

    Москва упустила первенство в армяно-азербайджанском урегулировании и теперь стремится сконцентрироваться на отдельных направлениях этого процесса, в частности, на разблокировке Арменией и Азербайджаном коммуникаций, указали азербайджанские аналитики по итогам трехсторонней встречи вице-премьеров Азербайджана, Армении и России в Москве. И Россия, и Запад в вопросах армяно-азербайджанского урегулирования преследуют собственные интересы, подчеркнули армянские политологи.

03 июня 2023, 20:55

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи