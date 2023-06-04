Никол Пашинян присутствовал на церемонии инаугурации президента Турции

04 июня 2023, 01:13

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прилетел в Анкару, чтобы присутствовать на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Он стал первым лидером Армении за 15 лет, посетившим Турцию.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян присутствовал 3 июня на церемонии инаугурации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По сообщению пресс-службы правительства Армении, Пашинян прибыл в Турцию во главе делегации с рабочим визитом. Его сопровождал вице-спикер Национального собрания Армении, специальный представитель Армении в процессе армяно-турецкого диалога Рубен Рубинян. В аэропорту Пашиняна встретил специальный представитель по урегулированию армяно-турецких отношений, посол Сердар Кылыч, пишет news.am.

На видео с церемонии приветствия гостей инаугурации видно, что президент Азербайджана Ильхам Алиев находится в первом ряду гостей, Никол Пашинян сидит позади него. Эрдоган, приветствуя, обнимается с Алиевым, затем пожимает руку Пашиняну.

Визит Пашиняна стал первым визитом армянского лидера в Турцию почти за 15 лет. Ранее в стране побывал в октябре 2000 года президент Армении Серж Саргсян. Первая встреча упомянутых спецпредставителей двух стран по нормализации отношений Рубена Рубиняна и Сердара Кылыча произошла в Москве в январе 2022 года, сообщает РИА "Новости".

Турция и Армения не поддерживают дипломатические отношения, граница между республиками закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Разногласия между странами существуют по поводу конфликта вокруг Нагорного Карабаха, в котором Турция поддерживает Азербайджан, а также из-за исторической оценки массовых убийств армян в 1915 году в Османской империи, которые Ереван считает геноцидом армян, а турецкие власти не согласны с этой трактовкой событий. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил в апреле 2022 года, что Армения ведет переговоры о нормализации отношений с Турцией. Нормализация отношений Турции и Армении отвечает интересам не только этих двух стран, но и России, а также согласуется с договоренностями между Баку и Анкарой, указали политологи.

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