Эммануэль Макрон, фото: стоп-кадр видео канала Rogandar NEWs https://www.youtube.com/watch?v=k0Pc4V4B_Oo

02 июня 2023, 11:48

Заявление Макрона о встрече Алиева и Пашиняна рассердило Баку

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Президент Франции в своем заявлении об итогах пятисторонней встречи с участием Ильхама Алиева и Никола Пашиняна исказил позицию сторон, заявил МИД Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 1 июня в Кишиневе прошла пятисторонняя встреча председателя Европейского совета Шарля Мишеля, президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. На встрече обсуждались вопросы делимитации границы и подписания мирного договора между Баку и Ереваном, безопасности и прав жителей Карабаха, разблокировки коммуникаций в регионе, сообщил председатель Евросовета Шарль Мишель. По его мнению, встреча была продуктивной.

Заявление для прессы по итогам пятисторонней встречи по традиции было сделано организатором Брюссельского формата Шарлем Мишелем, а последующее заявление Эммануэля Макрона искажает позицию сторон, заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

"Впоследствии заявление о встрече, сделанное президентом Франции в одностороннем порядке, не отражает и искажает позицию сторон. К сожалению, это не первый случай проявления такого поведения со стороны Франции, и это не вносит положительный вклад в мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, мир и стабильность в регионе", - приводит сегодня его слова АПА.

В заявлении Макрона отмечалось, что европейские лидеры призвали Армению и Азербайджан соблюдать все свои обязательства, в частности, обязательство по скорейшему освобождению военнопленных. Они также, по его словам, подчеркнули важность определения прав и гарантий для армян, проживающих в Карабахе.

Также Макрон подчеркнул важность отказа от какой-либо враждебной риторики и продолжения усилий по восстановлению мира "на благо всего населения региона", сообщает сегодня "Интерфакс".

В опубликованном официальном заявлении Шарля Мишеля об итогах встречи тема "безопасность и права" упомянута в общем смысле, а "Карабах" или "Нагорный Карабах" не упоминаются вовсе, указал ранее "Кавказскому узлу" член Азербайджанского национального общественного комитета по евроинтеграции Тогрул Джуварлы.

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Примечание:

"Азербайджан заявил об обстреле на границе с Арменией и в Карабахе", "Ультиматум Алиева вынудил Варданяна идти на открытый конфликт с Пашиняном", "Армения и Азербайджан обменялись упреками после слов Алиева о спецоперации в Карабахе".

Автор: "Кавказский узел"

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