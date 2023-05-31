Чеченские следователи отказались завести дело о похищении Арсамикова

31 мая 2023, 16:24

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Управление Следкома по Чечне сочло возвращение Идриса Арсамикова домой из московского аэропорта добровольным и отказалось возбуждать уголовное дело о его похищении, сообщила сегодня Кризисная группа СК SOS*.

Как писал "Кавказский узел", адвокаты приехали в станицу Старогладовскую, чтобы встретиться с Идрисом Арсамиковым, но его односельчане не позволили это сделать. Кризисная группа СК SOS* 8 мая сообщила, что достоверных данных у судьбе Арсамикова нет. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что отсутствие информации об Арсамикове дает основания беспокоиться за его жизнь.

16 февраля Кризисная группа CК SOS* сообщила, что 28-летний Идрис Арсамиков, вернувшийся из Нидерландов в Россию на похороны отца, был задержан в московском аэропорту Домодедово, когда пытался улететь из России, и передан чеченским силовикам. 23 марта организация отметила, что Арсамиков выходит на связь с участниками чата телеграм-канала организации "и даже присылает фото". Сообщения в чатах от имени Арсамикова не дают оснований утверждать, что он жив, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Есть вероятность, что Арсамикова изолировали и от его имени опубликовали фото и написали сообщения, сочли они.

Следственный комитет России по Чеченской республике провел проверку заявления, которое подали в феврале адвокаты Идриса Арсамикова. По данным Следкома, Арсамиков, который много лет проживал в Нидерландах и имел там гуманитарный вид на жительство, собирался улететь туда на заработки. Сотрудник чеченской полиции, забравший Арсамикова из аэропорта в Москве и доставивший в Чечню, просто предложил молодому человеку вернуться на родину, потому что за него переживает мама, и Арсамиков поехал с ним добровольно, привела сегодня версию Следкома Кризисная группа СК SOS*.

Также в Следкоме сообщили что в уголовном деле о мошенничестве Арсамиков проходит как свидетель. После того, как его опросили в отделении полиции, он был отпущен домой. По мнению Следственного комитета, сотрудники полиции ничего не нарушили, поэтому в возбуждении уголовного дела было отказано, говорится в публикации в Telegram-канале Кризисной группы СК SOS*.

Напомним, Идрис Арсамиков покинул Россию после того, как летом 2018 года после задержания подвергся избиению и пыткам током. По информации правозащитников, он не находится в розыске, и уголовных дел против него не возбуждено, а ориентировку на него силовики мотивировали уголовным делом о мошенничестве. В Чечню Идрис Арсамиков вернулся весной 2022 года, после чего его трижды задерживали.

15 марта стало известно, что Шелковский райсуд Чечни вернул адвокату Арсамикова жалобу на недопуск к подзащитному. Суд указал, что адвокат не приложил заверенную копию своего удостоверения, но такой процедуры, как заверение удостоверения адвоката, не существует, отметила Кризисная группа СК SOS*.

Ранее, 17 февраля, МИД Нидерландов призвал власти России гарантировать безопасность Идриса Арсамикова. 23 февраля группа Европарламента по правам ЛГБТ обнародовала призыв к властям Чечни освободить Арсамикова. "Ему грозит смертельная опасность, еще более усугубившаяся после видео, на котором он "признается" в преступлениях под давлением", - заявили депутаты Европарламента.

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