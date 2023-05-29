Республики юга России стали аутсайдерами рейтинга регионов по благосостоянию семей

29 мая 2023, 02:46

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Последнее место рейтинга регионов России по благосостоянию семей заняла Кабардино-Балкария. В хвосте рейтинга также Ингушетия, Чечня, Карачаево-Черкесия, Калмыкия и Дагестан.

Как писал "Кавказский узел", в 2021 году в рейтинге регионов России по благосостоянию семей последнее место заняла Кабардино-Балкария. В числе аутсайдеров также Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесия.

Рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей по итогам 2022 года опубликовало сегодня, 29 мая РИА "Новости". За основу рейтинга взяты данные Росстата. Места в рейтинге распределились в соответствии с размером остатка денежных средств, которые останутся у среднестатистической семьи с двумя детьми после минимальных расходов. Эксперты пришли к выводу, что различия материального положения семей в разных регионах России существенные и никаких тенденций на изменение ситуации в лучшую сторону не наблюдается.

Среди регионов юга России самую высокую позицию занял Краснодарский край. Он расположился на 44 месте, остаток денег у среднестатистической семьи кубанцев после минимальных трат составляет 26 424 рубля.

Волгоградская область на 49 месте (25 157 рублей), Астраханская область - на 53 (23 412 рублей), Ростовская область - на 56 (20 991 рубль), Адыгея - на 60 (19 910 рублей), Ставропольский край - на 64 (18 658 рублей), Северная Осетия - на 77 (10 481 рубль).

Последние места рейтинга заняли республики юга России, причем две из них ушли "в минус", На 80 месте - Дагестан (7456 рублей остатка), на 81 - Калмыкия (6278 рублей), на 82 - Карачаево-Черкесия (5757 рублей), на 83 - Чечня (2027 рублей). В Ингушетии (84 место) у среднестатистической семьи после минимальных расходов денег не останется, она будет должна 203 рубля. На последнем, 85 месте - Кабардино-Балкария, среднестатистическая семья в которой по итогам месяца после минимальных расходов останется должна 7298 рублей.

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