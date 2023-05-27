Махачкалинцы потребовали реакции властей на нарушение их жилищных прав

27 мая 2023, 10:48

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Чиновники одобрили введение в эксплуатацию ЖК "Римский квартал" в Махачкале, несмотря на то, что он не достроен. В жилищном комплексе около месяца нет горячей воды, парковка затоплена, а власти и прокуратура игнорируют обращения, пожаловались жильцы. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников и прокуратуру за равнодушие к проблеме махачкалинцев.

26 мая в Instagram-паблике* vestidagestan был опубликован репортаж федерального телеканала в котором показана группа жильцов жилищного комплекса (ЖК) "Римский квартал" в Махачкале. На кадрах видео жильцы пожаловались, что жилищный комплекс был введен в эксплуатацию незавершенным, и что чиновники одобрили его введение в строй в таком виде.

Одна из жительниц заявила, что в подъездах отсутствуют перила, нет лифта, паркинг затоплен, в ЖК также нет горячей воды. По ее словам, перед тем, как она купила квартиру, сотрудники стройкомпании ей показали макет ЖК, во дворе которого должны была, согласно этому макету, располагаться детская площадка. Однако некоторое время назад на этом месте начали строить здание.

"Я спросила, почему вы строите, тут должны быть детская площадка? Мне сказал застройщик, я согласовал все с жильцами. Все за, а вы одна против. Здесь будет детский сад", – пожаловалась жительница.

Кроме того застройщик решил построить гостиницу на одном из участков, где ранее планировалось сделать зеленую зону, добавила она. "Мы в администрацию обращались, в Минстрой, Минстрой России, нам никто не помогает. И сейчас нам застройщик отключил горячую воду. Почти месяц мы без горячей воды", – пожаловалась она.

"21 марта мы подавали жалобу сначала в республиканскую прокуратуру, она перенаправила в городскую прокуратуру, а городская в районную", – рассказал еще один житель жилищного комплекса.

"Отношение сотрудников администрации и прокуратуры к обращениям жителей [жилищного комплекса "Римский квартал"] нулевое просто. Чаяния людей, обращения людей их абсолютно не волнуют", – заявил активист "Народного фронта" Рабадан Таилов.

Этот пост в Instagram-паблике* vestidagestan, на который подписаны около 290 тысяч пользователей, на 10.40 мск 27 мая набрал 526 отметок "нравится" и 56 комментариев. Большая часть их авторов высказалась в поддержку жителей жилищного комплекса.

"Прокуратура где?" – спросил mustafaiev01.

"Власти обратите внимание. В подъездах нет до сих пор ремонта", – написала gulia_00031.

"Это понятно, что проблема есть. А вот дальнейшие действия отсутствуют. Жалобы людей игнорируют. Прокуратура не занимается этим, отправляют в жилинспекцию, а те в другую инстанцию. В итоге люди как в замкнутом круге. Уважаемые чиновники республики Дагестан, города Махачкала, когда вы начнете работать?" – задалась вопросом aminaaskelova3.

Еще одна часть комментаторов отметила, что проблема с недостроенными жилищными комплексами в Махачкале повсеместная.

"На другие дома смотрите, народ", – написал mukhammad5312.

"Застройщики в Махачкале могут только дома строить. На бумагах показывают много, а на деле нет ни школы, ни детсада, ни поликлиники. Столько новостроек, а инфраструктуры нет", – указал пользователь eco_life_abidat.

"По архитектуре города можно дать характеристику работе властей", – заявил пользователь _uma_fashion_.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 10.40 мск на сайтах администрации Махачкалы и прокуратуры Дагестана нет комментариев относительно жалоб жильцов ЖК "Римский квартал".

Напомним, 13 марта глава Дагестана Сергей Меликов поручил подчиненным решить проблемы дольщиков, которые были обмануты.

27 января было опубликовано видеообращение к главе Дагестана Сергею Меликову, в котором дольщики из Дербента попросили о помощи. Дом по улице Сальмана должны были сдать еще в 2016 году, но он до сих пор не достроен, а власти города не решают проблему, пожаловались дольщики. Меликов распорядился собрать информацию об обманутых дольщиках по всему Дагестану для дальнейшего решения проблемы.

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