Нальчане провели шествие в День памяти адыгов вопреки запрету властей

21 мая 2023, 17:25

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В Нальчике состоялись мероприятия по случаю Дня памяти жертв Кавказской войны, в том числе не разрешенное властями шествие по улицам города. Участники акций сочли важным сохранение адыгских традиций.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая, День памяти жертв Кавказской войны, официально объявлен нерабочим в Адыгее, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии, где черкесы являются титульной нацией. В этом году власти Кабардино-Балкарии запретили проводить 20 и 21 мая мероприятия в память о жертвах Кавказской войны, пригрозив ответственностью за нарушение запрета, рассказал председатель "Координационного совета адыгских общественных объединений" Аслан Бешто.

Адыги (черкесы) — общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов, адыгейцев. 21 мая ежегодно отмечается как День памяти адыгов, говорится в справке "Кавказского узла".

В Нальчике прошли несколько мероприятий по случаю Дня памяти адыгов

Памятные мероприятия, посвященные 159-й годовщине окончания Кавказской войны, начались в Нальчике вечером 20 мая - у мемориала «Древо жизни». Там творческие коллективы республики исполнили народные песни о драматических событиях Кавказской войны, а у памятника зажгли 159 свечей, а также раздали присутствующим традиционное поминальное угощение – лакумы, передал корреспондент "Кавказского узла".

Сегодня в Нальчике состоялись основные мероприятия, в том числе несанкционированное шествие Несколько десятков человек прошли по центру Нальчика от железнодорожного вокзала до площади Абхазии, а оттуда к памятнику «Древо жизни». Участники шествия держали национальные флаги и периодически выкрикивали на родном языке фразу «адыгское племя живо». Шествие не было согласовано с властями, однако никто ему не препятствовал.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны.

В сквере возле памятника «Древо жизни» собралось несколько сотен человек. В 12 мск начался митинг, его открыл министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов. Он пояснил, что почтить память предков пришли глава республики, ветераны, депутаты парламента, члены правительства, главы администрации районов и сел, духовенство и старейшины.

Большая часть выступления президента Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокова была на кабардинском языке. На русском языке он сказал, что прошло 159 лет "с самой кровопролитной войны". "Сегодня мы стоим в священном для всех адыгов месте - у памятника «Древо жизни» - и вспоминаем павших в той войне. Мы сохраним в наших сердцах память об их мужестве, и пусть такое больше никогда не случится ни с одним народом", - сказал он.

После этого Сохроков объявил минуту молчания, а затем продолжил свою речь. "Вспоминая сегодня события тех далеких лет, мы воздаем должное мудрости, дальновидности, силе духа и стойкости наших предков, которые несмотря на все тяготы и лишения, сберегли адыгский народ, остались верными сделанному однажды судьбоносному выбору, сохранили для будущих поколений историческую родину. И эта связь времен не прерывается. И только благодаря этому адыги сохранили свой язык, традиции и культуру", - сказал он.

Руководство духовного управления мусульман республики совершило дуа - обряд поминальной молитвы. После этого состоялось возложение цветов к памятнику, передал корреспондент "Кавказского узла".

Нальчане указали на важность сохранения адыгских традиций

Эта дата для адыгов скорбная, сказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель Совета ветеранов войны в Абхазии Тимур Шарданов, комментируя мероприятие. "Сегодняшний день для нас, адыгов, скорбный. Мы, ветераны войны, пришли, чтобы почтить память предков, которые ушли из жизни в то время. Мы храним память о них и стараемся передать ее нашим. Это нужно для того, чтобы такое где-нибудь не повторилось. Мы знаем, что такое война, и не хотим, чтобы наши дети видели ее", - сказал он.

Проведение конного шествия Шарданов считает необязательным в день памяти. Главное, по его мнению, - прийти к памятнику и постоять здесь.

В отношении адыгов была допущена несправедливость, которая заключается не только в изгнании народа, но "и в попытке стереть память об этой странице истории", считает другой участник акции Алексей Бекшоков. "В Коране сказано: «Я запретил себе несправедливость и вам ее запрещаю»", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Запрет проведения конного шествия Бекшоков счел чрезмерной мерой. "Ничего бы не случилось, если бы оно состоялось. Конные походы были частью черкесской истории", - сказал он.

В 2022 году власти Кабардино-Балкарии отказали инициативной группе в проведении траурного шествия в память о жертвах Кавказской войны. Несмотря на запрет, 21 мая 2022 года несколько десятков молодых людей провели шествие по улицам Нальчика. Силовики составили протокол о нарушении общественного порядка на всадника, принимавшего участие в шествии. Обстановка во время шествия была нервозной, а стычка полиции и всадников накалила ее еще больше, рассказали очевидцы. Шествие много лет проводилось без эксцессов, отметили активисты.

Житель Нальчика Анатолий Тхагапсоев считает, что лучшей данью памяти предков было бы, если бы адыги не утрачивали свои традиции, которые столетиями были частью их существования.

"Я смотрю, пришли на по сути поминальное мероприятие женщины без платков и мужчины без головных уборов. Такое у адыгов не допускалось. Приводят детей в национальной одежде и фотографируют на фоне памятника, как будто это праздник. Также стирается грань между адыским мужчиной и адыгской женщиной, старшими и младшими. Раньше женщина не имела права переходить дорогу перед мужчиной. Когда проходил мужчина, женщина обязана была встать, даже если это мальчик. Ибо мальчик – будущий мужчина. Это такие тонкости, но из них состояло адыгство", - сказал нальчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Общественный деятель Идар Ципинов считает, что День памяти адыгов способствует возрождению национального самосознания. "Лично я против глобализации. Я считаю, что чем больше народов, чем больше разных культур, тем интереснее. Это не значит, что мы живем прошлым. Это значит, что мы живем настоящим, смотрим в будущее, но и прошлое не забываем", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также размещена статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

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