Georgian Airways объявила Зурабишвили персоной нон-грата на своих рейсах

21 мая 2023, 11:27

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Авиакомпания Georgian Airways запретила летать на своих самолетах президенту Грузии Саломе Зурабишвили до тех пор, пока она не извинится за призыв бойкотировать авиаперевозчика за полеты в Россию, заявил глава совета директоров компании Тамаз Гаиашвили.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 мая президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Авиакомпания, возобновляя полеты в Россию, просто хочет заработать, заявила она.

С 15 мая отменен запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, который действовал с 2019 года. С этого же дня граждане Грузии могут въезжать в Россию без оформления виз на срок до 90 дней, за исключением трудовых мигрантов. К полетам в Грузию будут допущены не находящиеся под санкциями российские авиакомпании и самолеты, заявила замминистра экономики Грузии. Представители оппозиции на митинге заявили, что Грузия нацелена на вступление в Евросоюз, а возобновление полетов российских авиакомпаний может помешать евроинтеграции страны.

Председатель совета директоров авиакомпании Georgian Airways Group Тамаз Гаиашвили ответил на призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили байкотировать авиакомпанию. Он заявил, что перевозчик объявил президента персоной нон-грата на борту своих самолетов.

"Мы объявляем ее персоной нон грата и, пока она не извинится перед грузинским народом, мы не допустим ее на борт", – сказал сегодня в эфире телеканала "Рустави 2" Гаиашвили, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Он заявил, что Georgian Airways смогла преодолеть множество трудностей, за годы своего существования, в том числе и кризис, возникший из-за ограничений, введенных во время пандемии коронавируса.

"Она повторяет, что авиакомпания разбогатела во время пандемии. Президент Грузии даже не знает, что во время пандемии компания была припаркована и находилась в режиме банкротства, а сегодня находится в режиме реабилитации. И это в то время, когда президенты других государств вкладывали огромные суммы денег в выживание национальных авиакомпаний, а Georgian Airways не получила ничего", – заявил Гаиашвили.

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария, задержанная во время акции протеста против авиасообщения с Россией, удерживается сотрудниками правоохранительных органов в штаб-квартире в Кахетии, куда адвокату запрещено входить, рассказал в эфире телеканала "Пирвели" член партии Гига Лемонджава, слова которого перевел корреспондент "Кавказского узла".

Правозащитники и активисты заявляют о нарушениях прав доставленных ранее в полицию с акции протеста против противников авиасообщения между Грузией и Россией. В частности, к ним не пускают адвокатов. Один из защитников рассказал, что ждал встречи с подзащитным несколько часов. И что после этого полицейские силой заставили его покинуть здание полиции.

Коллегия адвокатов Грузии потребовала от МВД страны немедленно допустить защитников к задержанным, передал телеканал.

Напомним, в Грузии 15 мая прошла акция против возобновления авиаперелетов с Россией. Оппозиционеры собрались на акцию протеста в тбилисском международном аэропорту, где приземлился первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из России. На акции были задержаны несколько человек.

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