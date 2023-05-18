Азербайджан отверг обвинение в обстрелах Армении

18 мая 2023, 21:22

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Заявление Армении о минометных обстрелах со стороны Азербайджана не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Армении заявило, что сегодня около 16.20 мск азербайджанские военные нарушили режим прекращения огня, обстреляв из миномета позиции около села Норабак Гегаркуникской области.

Информация о минометном обстреле армянских позиций с азербайджанской стороны не соответствует действительности, заявило Минобороны Азербайджана.

"Распространенная противоложной стороной информация о якобы имевших место 18 мая минометных обстрелах подразделений Вооруженных сил Армении подразделениями азербайджанской армии является ложью, мы это категорически отрицаем", - цитирует сообщение ведомства АПА.

Напомним, 17 мая Минобороны Армении заявило, что военнослужащий и фельдшер ранены около Сотка в результате обстрела со стороны Азербайджана. Минобороны Азербайджана отвергло обвинения в обстреле. Сегодня фельдшер был выписан из больницы.

11 мая Азербайджан заявил об обострении ситуации на границе и гибели азербайджанского военного. Эскалация произошла в направлении поселка Сотк (азербайджанское название – Зод). 13 мая армянское оборонное ведомство сообщило, что общее число военных, получивших ранения в результате эскалации, достигло четырех.

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