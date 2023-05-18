Видео с очередями в махачкалинской больнице вызвало резонанс в соцсети

18 мая 2023, 08:09

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Жительница Дагестана сняла на видео очереди в Республиканском центре травматологии в Махачкале. Пациентка пожаловалась, что ожидала приема к врачу четыре часа. Просмотревшие ролик пользователи соцсети раскритиковали власти за низкое качество медицинских услуг в больницах.

В Instagram-паблике* tut.dagestan сегодня было опубликовано видео, на котором показан коридор, в нем несколько десятков людей, в том числе женщина в инвалидной коляске и с гипсом на ноге.

"Это Республиканский центр травматологии города Махачкалы, в регистратуру вот такая огромная очередь, все ждут. Вот с этой больной ногой нам приходится стоять в очереди в регистратуру, потому что одно окно, а зарплату, наверное, получают все", – сказала автор ролика.

Далее она сняла на видео другой конец коридора. "Вот эта вот дверь – кабинет травматолога. Люди стоят по 10-15 человек. Дозвониться ни до каких структур не получается", – пожаловалась автор видео.

В описании видеоролика сказано, что пациентка с переломом ноги была вынуждена провести в очереди четыре часа. "В регистратуре принимает одна медсестра на такое огромное количество пациентов. Это республиканская травматология. И как при таком количестве пациентов работает одна регистратура? В кабинет ортопеда в очередь в 30 человек. <…> Когда мы сможем без нервов придти в медучреждение и получить качественную медпомощь? Когда у нас в пациентах будут видеть не кошелек с деньгами, а больного, пришедшего за положенной ему помощью?" – сказано в описании видео.

Эта запись в Instagram-паблике* tut.dagestan, на который подписаны около 1,7 миллиона пользователей, на 08.05 мск набрала 1857 отметок "нравится" и 165 комментариев. Часть их авторов также пожаловалась на очереди в больницах Дагестана.

"Там всегда такая очередь бывает. И врачей не бывает", – написал пользователь obuv_sity05.

"Ну, везде так. Во всех поликлиниках. Часами врачи принимают", – заявил пользователь bagdasarannelli041.

"В кабине рентгена нет элементарного свинцовой накидки от излучения. Госмедицина доводит только до нервного срыва", – пожаловался пользователь zemka.blog.

"Такие очереди не только в госполиклиниках, но и в платных тоже", – отметила zumasadulaeva.

Еще одна часть пользователей выступила в защиту врачей. "Врачи наверно виноваты, что там одно окошко?" – спросил dr.ruslan_kurbanov77.

"Почему не задумываетесь, как одна медсестра работает и принимает всю эту толпу? Почему врачи обязаны принимать пациентов больше чем положено?" – задалась вопросами uzi_muminat_kadinaeva.

Другие пользователи раскритиковали власти. "Задайте все эти вопросы тем, кто должен за это отвечать", – предложила aida_pm_master.

"Что маленькая зарплата разве больные виноваты? Пусть беспокоиться местные власти. Они всегда переживает за свои карманы", – написала iusupova6638.

"Кавказский узел" не может проверить достоверность утверждений пользователей соцсети.

На 08.05 мск на сайтах Республиканского центра травматологии и ортопедии имени Цахаева и Минздрава Дагестана нет комментариев относительно жалоб на очереди.

Напомним, ранее жители Дагестана неоднократно жаловались на плохое качество оказания медицинских услуг в больницах. Кроме того, критика в адрес Минздрава республики ранее звучала и со стороны главы Дагестана Сергея Меликова.

15 июля 2022 года глава Совфеда Валентина Матвиенко раскритиковала Минздрав Дагестана за ввод в эксплуатацию не оснащенных должным образом фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). Этому предшествовал опубликованный 10 июня на сайте федерального телеканала репортаж, в котором было сказано, что многие ФАПы в Дагестане не имеют оборудования, из-за чего медперсонал лечит пациентов словно в условиях XIX века. 14 июня следователи в рамках проверки фельдшерско-акушерского пункта в Цунтинском районе возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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