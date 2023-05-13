ЕСПЧ коммуницировал жалобу Руслана Рахаева

13 мая 2023, 15:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России ответа на вопросы по жалобе бывшего начальника уголовного розыска Черкесска Руслана Рахаева на условия перевозки в колонию.

Как писал "Кавказский узел", в ЕСПЧ были направлены две жалобы Руслана Рахаева. 24 июля 2019 года стало известно, что фонд "Общественный вердикт"*, который ведет дело Рахаева, получил из ЕСПЧ уведомление о регистрации жалобы на приговор. В жалобе на приговор правозащитники указали, что в деле Рахаева следствие и суд нарушили право на презумпцию невиновности и эффективные средства правовой защиты: защитники Рахаева были лишены возможности предоставить суду доказательства его невиновности.

15 июня 2018 года Черкесский горсуд признал Руслана Рахаева виновным в смерти задержанного и назначил ему девять лет колонии строгого режима. Также суд лишил Рахаева звания капитана полиции и постановил взыскать с него миллион рублей в пользу потерпевших. Верховный суд республики утвердил этот приговор.

ЕСПЧ коммуницировал жалобу на "бесчеловечные условия", в которых Руслана Рахаева перевозили в колонию, сообщил вечером 12 мая фонд "Общественный вердикт", на публикацию которого обратило внимание "Кавказ.Реалии"*.

Европейский суд по правам человека коммуницировал только одну из жалоб Рахаева, говорится в публикации в телеграм-канале правозащитной организации. "«Общественный вердикт» обратился в ЕСПЧ с жалобой на нарушение права на справедливое судебное разбирательство и бесчеловечные условия, в которых везли в колонию Рахаева. ЕСПЧ ограничился только коммуникацией жалобы на бесчеловечные условия перевозки", - сообщил "Общественный вердикт".

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против России при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, по версии обвинения, Рахаев 7 октября 2011 года избил до смерти задержанного Дахира Джанкезова. Он был обвинен в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека. Потерпевший Хаджи Джадтоев заявил, что Рахаев избил и его, но сам подсудимый сказал, что впервые увидел Джадтоева в зале суда. Защита Рахаева утверждала, что Джанкезов был избит до того, как попал в кабинет к Рахаеву.

В июне 2019 года мать Руслана Рахаева направила на "прямую линию" президента России обращение, в котором пожаловалась на волокиту в расследовании дела ее сына и несправедливый приговор. Дозвониться до Владимира Путина ей не удалось.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.