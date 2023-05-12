12 мая 2023, 03:07

Эльбрусский райсуд продлил срок ареста Барагуновой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Арестованная руководительница организации «Профсоюз «Союз ССР» Лариса Барагунова из Тырныауза останется под стражей в течение еще как минимум шести месяцев.

"Кавказский узел" писал, что руководитель организации «Профсоюз «Союз ССР» Лариса Барагунова, ранее пожаловавшаяся на обыск в своей квартире, 17 марта была арестована на два месяца. Барагуновой вменяется нападение на полицейского во время обыска, рассказали ее соратники.

Эльбрусский районный суд 11 мая продлил руководителю организации «Профсоюз «Союз ССР» Ларисе Барагуновой срок содержания под стражей сразу на полгода, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" информированный источник.

Барагунова, которой следствие вменяет применение насилия к полицейскому, болеет сахарным диабетом и имеет недееспособную дочь, нуждающуюся в постоянном уходе, утверждают ее соратники. Тем не менее, суд отказался смягчить ей меру пресечения. Решение суд обосновал тем, что под домашним арестом или подпиской о невыезде женщина сможет повлиять на ход следствия, скрыться от правосудия либо совершить новое преступление.

Филиал общественной организации «Профсоюз «Союз ССР», по словам самой Барагуновой, был создан ею в Тырныаузе в 2019 году для защиты прав граждан, в налоговых органах организацию она не регистрировала. В организации состоят около 100 местных жителей; по словам Ларисы Барагуновой, 95 человек выдали ей нотариально заверенные доверенности на представления их интересов в судах и органах власти. Доверенности, другие документы объединения и компьютер изъяли у Барагуновой во время обыска.

Люди, считающие себя гражданами СССР, - это неформальная общность, они объединяются в различные организации, сообщил 6 марта "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. Одна из таких организаций, "Граждане СССР", ранее была признана экстремистской и запрещена на территории России. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в названиях объединений присутствует эта аббревиатура.

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Примечание:

"Двоих жителей Нальчика освободили после пяти суток ареста", "Жительница Кабардино-Балкарии получила 10,5 года за помощь сирийским боевикам", "Две жительницы Тырныауза пожаловались на обыски по делу об экстремизме".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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