Правозащитники сообщили об удержании силовиками чеченского спортсмена

10 мая 2023, 17:34

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Чемпион мира и Европы по боксу Умар Саламов был похищен силовиками вместе с жителями Алхан-Калы. Обвинения в пособничестве боевикам ему не предъявлены, однако сведений о его местонахождении до сих пор нет, сообщили правозащитники Олег Орлов и Оюб Титиев.

Как писал "Кавказский узел", 18 января Центр защиты прав человека "Мемориал" сообщил, что после проверки подтвердилась информация оппозиционных властям Чечни телеграм-каналов о похищении чеченскими силовиками не менее 25 жителей села Алхан-Кала. Судьба похищенных остается неизвестной, сообщил 21 января "Кавказскому узлу" сопредседатель "Мемориала" Олег Орлов. 24 апреля правозащитники сообщили, что группа жителей села Алхан-Кала, чье местонахождение было неизвестно после их похищения силовиками в январе, находится в одном из изоляторов Чечни по обвинению в причастности к боевикам. Опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники отметили, что жители Чечни, родные которых удерживаются силовиками, не обращаются за помощью в правозащитные организации, так как боятся, что это усугубит положение их родных и самой семьи.

Массовые похищения в Алхан-Кале начались вечером 7 января, выяснил волонтер ЦЗПЧ "Мемориал". По его данным, силовики увезли похищенных из села в неизвестном направлении, при этом они не представлялись и не сообщали, к каким именно подразделениям принадлежат. Правозащитники подтвердили, что в числе похищенных - 14 человек, чьи имена были названы в публикациях телеграм-каналов: Сайд-Магомед Аюбов, Турпал Бацараев, Магомед Вациев, Рамзан Вациев, Самад Гериханов, Муслим Гериханов, Адлан Исаев, Усман Мусаев, Хамзат Солсаев, Халим Солсаев, Адам Солсаев (директор школы №3), Усман Хатуев, Ахъяд Хатуев и Бекхан Хатуев. Среди похищенных есть близкие родственники (братья Хатуевы, Солсаевы), сообщил "Мемориал".

Информации о ходе расследования дела о причастности к боевикам в отношении жителей Алхан-Калы и о положении обвиняемых нет, однако стало известно, что один из задержанных - спортсмен Умар Саламов, не проходит по этому делу, сообщил чеченский правозащитник Оюб Титиев.

"С первых дней была информация о задержании с ними (жителями Алхан-Калы) известного спортсмена Умара Саламова. Односельчане надеялись, что его отпустят на праздник Ураза-байрам. Его нет среди тех, кого перевели в СИЗО и сфабриковали дела", - сказал Титиев корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитник Олег Орлов также подтвердил сведения о задержании известного спортсмена. "В начале января 2023 года сотрудниками силовых структур из села Алхан-кала были похищены молодые люди, предположительно до 25 человек. В марте они оказались в СИЗО города Грозного. Вместе с ними был похищен Умар Саламов, 1994 года рождения. Его местонахождение до сих пор не установлено". Опрошенные односельчане говорили, что есть информация о предполагаемом освобождении на праздник Ураза-Байрам", - рассказал правозащитник, подтвердив , что односельчане ожидали освобождения Саламова к Ураза-байраму.

Но сведений о его освобождении, как и о местонахождении, нет. "Умар Саламов - известный спортсмен. Чемпион мира и Европы по боксу. Возможно, эта сторона его автобиографии сыграла роль в том, что в отношении него не возбудили уголовное дело, как в отношении остальных молодых людей похищенных вместе с ним. Есть непроверенная информация о том, что его держат в одной из резиденций главы республики", - подытожил Орлов.

На исчезновение Умара Салмова из интернет-пространства 27 апреля обратил внимание живущий за рубежом чеченский блогер Тумсо Абдурахманов. "Умар Саламов, боксер-профессионал с рекордом 27:2. Последний бой провел 25 сентября 2022 в Казани, в котором победил соперника техническим нокаутом в первом же раунде и…. пропал без вести. Его Instagram*-аккаунт (с галочкой) не обновляется с сентября 2022 года. Он даже не успел опубликовать пост о своей победе над соперником. Исчез человек. Никаких боев, никаких постов", - написал блогер в своем Telegram-канале.

Он обратился к Рамзану Кадырову с вопросом, не знает ли тот, где найти спортсмена. "Кадыров, не знаешь, где его найти? Уверен, что знаешь. И ты, и я, и многие другие, все мы знаем, где его искать. Вот только я теряюсь в догадках, в чем же он провинился перед тобой?" - отметил блогер.

На Instagram-аккаунт Саламова подписаны 60,5 тысяч человек, в нем на 17.20 мск 10 мая насчитывается 18 публикаций. при этом большие паузы между публикациями возникают не впервые. Так, первый пост в аккаунте был размещен 25 февраля 2020 года, а следующий только 29 сентября 2020 года. В последующем также возникали длительные перерывы, в несколько месяцев, между публикациями.

Рамзан Кадыров как минимум дважды упоминал Саламова в своем Telegram-канале. Так, 1 декабря 2018 года он, комментируя победу боксера в поединке с Эмануэлем Аннима , в ходе которого Саламов защитил титулы по версиям - WBO INTERNATIONAL и EBP ( Евразийский боксерский парламент), Кадыров отметил, что Саламов "ещё раз доказал, что является одним из опытных и непобедимых в своей весовой категории". Ранее, 1 июля 2017 года, Кадыров возмущался тем, что боксеры Умар Саламов и Виталий Бигдаш, а также бразильский боец Фабрисиу Вердум "по решению судей отдали свои титулы".

"Кавказский узел" писал, что в декабре 2021 года Умар Саламов проиграл бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA), уступив Дмитрию Биволу. Бивол назвал Саламова одним из самых сложных соперников.

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