Республики СКФО оказались в хвосте рейтинга по динамике зарплат

10 мая 2023, 08:43

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В регионах Северного Кавказа зарплата половины работников превысит 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах не менее чем через 13,3 года, указали составители опубликованного сегодня рейтинга. Пять республик СКФО расположились в самом конце списка регионов.

Как писал "Кавказский узел", в конце 2022 года средняя зарплата, которую работодатели в регионах СКФО предлагали соискателям, составила 42,5 тысячи рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 1,4 тысячи рублей, отметили аналитики сервиса по поиску работы HeadHunter.

В 2022 году номинальная зарплата в России выросла почти на 12,6% - до 55,8 тысячи рублей в среднем на одного занятого (с учетом выплаты НДФЛ). При этом зарплаты в регионах сильно различаются, но половина работников в России получает зарплату более 40 тысяч рублей в месяц, сообщает сегодня РИА Новости, опубликовавшее собственный рейтинг регионов по числу лет, необходимому для достижения в регионе медианной зарплаты в 100 тысяч рублей в месяц.

"В исследовании производилась оценка времени для достижения медианной зарплаты в России уровня 100 тысяч рублей в месяц (за вычетом НДФЛ) и в регионах при сохранении номинальных темпов роста зарплат на уровне среднего значения в регионе за последние пять лет. Для корректного межрегионального сравнения зарплаты в различных регионах в рамках данного исследования была учтена разница в розничных ценах, зарплаты брались по паритету покупательной способности (с учетом цен. – Прим. "Кавказского узла")", - поясняется в публикации.

Пять республик Северного Кавказа оказались в самом конце опубликованного рейтинга. Согласно рейтингу, в Чечне свыше 50% работников будут получать зарплату более 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах лишь через 17,5 года, а в Ингушетии – через 17,3 года.

В Кабардино-Балкарии этот показатель составляет 15,8 года, в Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – по 15,3 года. Ставропольский край оказался в рейтинге на 79-м месте из 85, там ключевой показатель равен 14 годам. Дагестан занял 76-е место (13,3 года).

На первом месте в рейтинге Ямало-Ненецкий автономный округ, там зарплата более половины работников превысит 100 тысяч рублей в среднероссийских ценах через 2,7 года. "В целом по России зарплата у половины работников превысит 100 тысяч рублей примерно через 9 лет", - указали составители рейтинга.

Напомним, в 2022 году самый высокий уровень неравенства зарплат был зафиксирован в Ингушетии и Калмыкии, где более 100 тысяч рублей в месяц получали лишь 1,3% населения, а менее 20 тысяч рублей в месяц - 40,5% и 31,8% соответственно. Сильный разрыв между долей низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников был также зафиксирован в Дагестане и Чечне.

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