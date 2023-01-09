Средняя зарплата в регионах СКФО превысила 42 тысячи рублей

09 января 2023, 02:50

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Средняя зарплата, которую работодатели в регионах Северо-Кавказского федерального округа предлагают соискателям, составила в конце 2022 года 42,5 тысячи рублей, отметили аналитики. По сравнению с аналогичным периодом 2021 года она выросла на 1,4 тысячи рублей.

Как писал "Кавказский узел", самый высокий уровень неравенства зарплат в 2022 году составители тематического российского рейтинга зафиксировали в Ингушетии и Калмыкии, где более ста тысяч рублей в месяц получает лишь 1,3% населения, а менее 20 тысяч рублей в месяц - 40,5% и 31,8% соответственно. Сильный разрыв между долей низкооплачиваемых и высокооплачиваемых работников также зафиксирован в Дагестане и Чечне.

В 2022 году размер средней предлагаемой зарплаты в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) составил 42,5 тысячи рублей, пишет 7 января ТАСС со ссылкой на аналитика макрорегиона "Юг" сервиса по поиску работы HeadHunter Анастасию Кабинову.

По данным Кабиновой, которая ссылается на базы вакансий, средняя зарплата в СКФО на конец 2022 года выросла по сравнению с концом 2021 года на 1,4 тысячи рублей. При этом жители округа запрашивают в среднем зарплату в 41,7 тысячи рублей, желаемая зарплата выросла на 2,6 тысячи рублей.

Самые высокие зарплаты работодатели предлагали в конце 2022 года в сфере высшего менеджмента (54,8 тысячи рублей), чуть меньше - в сфере медицины и фармацевтики *51,7 тысячи рублей). Далее идет сфера добычи сырья (51,3 тысячи рублей), автобизнеса (50,5 тысячи рублей), производства и сельского хозяйства (48,4 тысячи рублей).

Самые же скромные зарплаты в СКФО - в сфере обслуживающего и домашнего персонала (30 тысяч рублей), административного персонала и бухгалтерии и финансов (37 тысяч рублей).

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