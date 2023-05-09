В городах юга России прошли военные парады

09 мая 2023, 18:39

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Парады в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли сегодня в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске. В Махачкале парада не было, однако жители города, сами построившись в колонну, прошли по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны.

Как сообщал "Кавказский узел", власти регионов СКФО и ЮФО ранее анонсировали военные парады на 9 Мая во Владикавказе, Волгограде, Каспийске, Моздоке, Новороссийске, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Ставрополе. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет.

Праздничные мероприятия по случаю Дня Победы прошли в Волгограде. В рамках парада по площади Павших борцов прошли колонны курсантов, волонтеров, реконструкторов, военнослужащих, сотрудников полиции и спецслужб. Затем по улице Мира проехала военная техника. На низкой высоте пролетели "кукурузники", сбросившие листовки с изречением И.В. Сталина. Со стороны Комсомольского сада прозвучали мощные артиллерийские выстрелы. Огонь холостыми вели четыре пушки. По словам обслуживавших их бойцов, вечером эти пушки будут салютовать на Центральной набережной. После окончания парада зрители отправились на Верхнюю террасу Центральной набережной. Там начался праздничный концерт и автопробег. Во всех местах празднования территории были огорожены, проход осуществлялся через рамки металлоискателей под строгим контролем полицейских, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

В рамках военного парада в Каспийске по центральной площади прошли 800 военнослужащих. В параде участвовала и механизированная колонна. На площадь выехали 20 единиц образцов современной боевой техники и вооружения.Это в том числе бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «АХМАТ», мобильная лаборатория «Корвет-С», ГАЗ 2330 «ТИГР», а также советская боевая машина реактивной артиллерии «Катюша», сообщила сегодня администрация главы Дагестана в своем Telegram-канале.

Парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне также состоялся во Владикавказе. По площади Свободы промаршировали более тысячи человек личного состава воинских частей, подразделений МЧС, МВД, а также курсанты военных училищ, сообщила ГТРК "Алания".

В Махачкале парада не проводилось, как не было и шествия "Бессмертный полк". Однако жители города, собравшись на главное площади города, решили пройти шествием по улицам. Они прошли по улице Гаджиева и свернули в городской парк. В руках они держали портреты участников Великой Отечественной войны, сообщила сегодня газета "Новое дело" в своем Telegram-канале.

Состоялся парад и в Моздоке, среди его участников были сотрудники Моздокского пожарно-спасательного гарнизона, сообщила МЧс по Северной Осетии.

В Краснодаре в текущем году из соображений безопасности парад на 9 Мая и акция "Бессмертный полк" не проводятся. Вместо акции в реальном формате жители могут размещать портреты предков, принимавших участие в войны на стёклах автомобилей, окнах, одежде. Тем не менее, акция "Бессмертный полк" сегодня поводится в городских школах, сообщил "Блокнот Краснодар".

Парад Победы прошел сегодня и в Новороссийске. Колонну из 28 единиц военной техники на параде возглавил отреставрированный танк Т-34, также в нем приняли участие автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы. Новороссийск стал единственным городом Краснодарского края, где не отменили парад Победы, отметил "Коммерсант".

По Театральной площади Ростова-на-Дону прошли 2,5 тысячи человек - военнослужащие Южного военного округа, войск Росгвардии, пограничного управления ФСБ России по Ростовской области, сотрудники Главного управления МЧС России по Ростовской области, Донского спасательного центра МЧС России, курсанты ростовского юридического института МВД России, воспитанники кадетских корпусов Ростовской области, юнармейцы. Возглавили механизированную колонну танк Т-34 и машина БМ-13, прозванная в народе «Катюшей». За ними шли бронеавтомобили «Тигр», системы залпового огня «Град», БТР-3, модернизированные танки Т-72Б3, оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», зенитно-ракетные комплексы С-350 «Витязь», сообщила администрация Ростова-на-Дону в своем Telegram-канале.

Парад победы состоялся и в Черкесске. По главной площади республики прошли парадные расчёты воинской части, Министерства внутренних дел по КЧР, Главного управления МЧС РФ по КЧР, Отдела федеральной службы исполнения наказаний РФ по КЧР, Управления Федеральной службы судебных приставов по КЧР, Баталпашинского казачьего отдела Кубанского казачьего войска, сообщил парламент Карачаево-Черкесии.

Несмотря на плохую погоду, парад Победы прошел в Ставрополе. Участие в нем приняли военнослужащие и кадеты, а также боевая техника. Зрители смогли смотреть парад с трибун, которые установлены на площади Ленина, передало на своем сайте "Свое ТВ".

Перед зрителями прошли около 1,5 тыс. человек. В их числе военные, представляющие различные рода войск, представители Росгвардии, МЧС, казачества, курсанты, кадеты и юнармейцы. Было задействовано более 30 единиц специализированных боевых машин. Также по центру города проехали 10 машин с плакатами, две машины были посвящены военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Ставрополя.

Некоторые праздничные мероприятия из-за неблагоприятной погоды власти Ставрополя перенесли в закрытые помещения. Так, все интерактивные площадки со сквера Героев России и площади Святого князя Владимира были перенесены в музей "Россия — моя история", передал "Блокнот Ставрополь" со ссылкой на мэрию Ставрополя.

В рамках Парада Победы в Пятигорске по центральным улицам в колоннах прошли ветераны, военнослужащие, в том числе, принимающие участие в специальной военной операции, а также юнармейцы, трудовые коллективы, образовательные учреждения, общественные организации, сообщила сегодня пресс-служба мэрии.

Парад открыл Виктор Федоров – участник ВОВ, связист партизанского отряда, участник боев за Пятигорск. Продолжили шествие военнослужащие 205-й отдельной мотострелковой казачьей бригады. А по улице Козлова прошла колонна Горячеводской казачьей общины. Юные пятигорчане, в свою очередь, прошли в колонне юнармейцев школ города, сообщила телекомпания "АТВ-медиа".

"Кавказский узел" также писал, что с 3 по 7 мая власти по меньшей мере трех городов Ставрополья (Невинномысска, Кисловодска и Ессентуков) отменили массовые мероприятия по случаю Дня Победы, объяснив это заботой о безопасности горожан.

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