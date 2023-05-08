08 мая 2023, 02:46

Суд отказал раненому на Украине контрактнику из Дагестана в увольнении из армии

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Контрактник из расположенной в Каспийске воинской части Алексей Тарасов, получивший ранение в ходе спецоперации, добивается увольнения с военной службы по истечении срока контракта. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону рассмотрел апелляционную жалобу Тарасова и оставил решение нижестоящего суда в силе.

Исковое заявление Тарасова рассматривал Махачкалинский гарнизонный военный суд.

После того, как ему было отказано в удовлетворении требований, военный подал апелляционную жалобу в Южный окружной военный суд, пишут 7 мая "Кавказ-Реалии"*.

В апелляционном определении, опубликованном на сайте суда, указано, что в июне 2022 года Тарасов заключил с министерством обороны Российской Федерации контракт на прохождение военной службы на три месяца - до 6 сентября. 2 сентября того же года он получил ранение, до 16 сентября находился на лечении, а затем до 19 октября - в отпуске по болезни.

На момент подписания указа о частичной мобилизации приказы об увольнении Тарасова с военной службы и исключении его из списков личного состава воинской части изданы не были.

21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации и поручил главам регионов обеспечить призыв военнослужащих запаса. После этого жители юга России, в том числе Волгоградской области, неоднократно заявляли о неправомерной, по их мнению, мобилизации мужчин, которые имеют серьезные проблемы со здоровьем либо бронь от мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался о завершении мобилизации, но соответствующего президентского указа за этим не последовало. В администрации президента пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен специальный указ, пояснил пресс-секретарь президента.

В январе Тарасов написал рапорт на имя командира части, в котором просил инициировать процедуру его увольнения с военной службы по истечении срока контракта. Однако командование части отказалось удовлетворить прошение, сославшись на действие подписанного президентом указа.

Тарасов обратился в суд, который решил, что оснований для удовлетворения его требований нет. Южный окружной военный суд принял аналогичное решение. "Оснований для увольнения с военной службы, из числа поименованных в указе, в отношении Тарасова А.П. не имеется, вывод гарнизонного военного суда о правомерности оспариваемых действий командования является верным", - говорится в решении суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 24 марта в Волгоградском гарнизонном военном суде прошло собеседование по административному иску контрактника Алексея, требующего приостановить решение о его призыве на службу до повторного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд дважды откладывал заседания, а отпуск волгоградца заканчивается, и его могут снова отправить на Украину, сообщила защита. Его супруга 10 апреля сообщила, что командование воинской части пригрозило Алексею уголовным делом. 14 апреля контрактнику вновь отказали в госпитализации.

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** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Меликов отчитал дагестанских чиновников за уклонение их сыновей от армии", "Кубанские адвокаты объяснили правовую логику продолжения мобилизации", "Мобилизованный житель Адыгеи арестован за побег".

Автор: "Кавказский узел"

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