Транскам закрыт для движения автомобилей

07 мая 2023, 20:54

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Транскавказская автомагистраль закрыта из-за ухудшения погоды.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 30 апреля Транскавказская магистраль была закрыта из-за ухудшения погоды, водители и пассажиры около 25 автомобилей, следовавших из Северной Осетии в Южную, были вынуждены провести ночь в горах после того, как неожиданно из-за камнепадов был введен запрет на движение по Транскавказской магистрали. 1 мая ограничения были сняты.

Движение всех видов транспорта по Транскавказской автомагистрали вновь ограничили из-за непогоды, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Северной Осетии. "В связи с ухудшением погодных условий ... запрещено движение всех видов автотранспортных средств на участке Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля в обоих направлениях с 19:00 мск 7 мая 2023 года до 8:30 мск 8 мая 2023 года", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канеле управления.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Кавказского узла" "Транскавказская магистраль".

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