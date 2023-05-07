07 мая 2023, 10:30

В Черкесске местный житель обвинен в дискредитации военных

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Силовики в Черкесске составили протокол о дискредитации вооруженных сил России на местного жителя Рамазана Мцхе. Дело передано в суд.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Сотрудники правоохранительных органов составил протокол о дискредитации военных на жителя Черкесска Рамазана Мхце. Дело передано в суд, передали 6 мая "Кавказ. Реалии"*. Издание не уточнило, за что на Мхце был составлен протокол, а также не привело подробностей по его делу.

На сайте Черкесского городского суда указано, что протокол в отношении Рамазан Мхце составлен по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ "Дискредитация вооруженных сил России". Подробностей по делу также не приведено.

Комментариев от Рамазана Мхце или его представителей не поступало.

Напомним, 5 октября 2022 года стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации российской армии  на жителя Урупского района Карачаево-Черкесии Темирлана Богатырева.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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