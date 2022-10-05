Житель Карачаево-Черкесии обвинен в дискредитации военных

05 октября 2022, 00:30

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Дело жителя Урупского района Темирлана Богатырева, обвиненного в дискредитации российской армии, поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе юга страны, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей.

Протокол по статье о дискредитации российских военных в отношении Темирлана Богатырева поступил в Урупский районный суд, сообщил 4 октября правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. О том, что именно совершил житель республики, не сообщается.

Дело еще не рассмотрено, сообщило издание "Кавказ. Реалии"**.

На сайте Урупского райсуда информации о деле Богатырева, по состоянию на 0.20 мск 5 октября, нет.

Комментариев Богатырева или его представителей относительно обвинения не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что в августе жительница Кабардино-Балкарии Олеся Засеева отказалась оспаривать штраф за дискредитацию армии. 23 июня суд в Кабардино-Балкарии назначил ей штраф в 30 тысяч рублей, признав ее публикации в соцсети дискредитирующими российскую армию.

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*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.