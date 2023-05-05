Махачкалинцы потребовали остановить стройку в Сепараторном поселке

05 мая 2023, 13:40

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Жители Сепараторного поселка пожаловались в мэрию Махачкалы и прокуратуру на строительство, начатое на месте, где власти планировали создать сквер. В документах застройщика указан совсем другой адрес, пояснили в движении "Город наш".

Как писал "Кавказский узел", 25 февраля и. о. мэра Махачкалы Ризван Газимагомедов сообщил, что в этом году в городе проходит строительство, реконструкция и благоустройство нескольких общественных пространств. В Махачкале не хватает парковых зон для отдыха, пожаловались горожане в комментариях и предложили несколько локаций, где, по их мнению, можно разбить скверы. В частности, пользователи соцсети призвали построить мини-сквер в микрорайоне Сепараторный.

Строительство на месте сквера в Сепараторном поселке вызвало беспокойство у местных жителей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" активистка движения «Город наш» Саида. Активистка уточнила, что рядом со стройкой располагается дом ее родителей. Ранее там располагались огороды, росли деревья.

"Несколько лет назад администрация города открыла здесь торжественно начало строительства парка. Потом установили несколько фонарей и тротуарную плитку, на этом все закончилось. Сейчас место огорожено, висит баннер о строительстве четырехэтажного детского дома творчества. Рядом высоковольтная линия рядом и газопровод вдоль забора. Жители полагают, что строится высотный дом", - сказала Саида.

По данным активистов, у застройщика нет правоустанавливающих документов на этот участок, он показал жителям микрорайона документы, но они были оформлены на другой участок. Инициативная группа жителей микрорайона собрала подписи против стройки и отправила их в мэрию Махачкалы и другие структуры. "Это единственная зеленая зона в районе, больше людям негде отдыхать. Все хотят тут зеленую зону", - пояснила Саида.

Строительство началось в конце апреля, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" член инициативной группы против застройки сквера Зоя. По ее словам, жители сразу отправили письма в прокуратуру и мэрию, но ответов еще не получили.

По состоянию на 4 мая строительные работы продолжались, там роют котлован, сообщила она. "Мы сомневаемся, что строят детский центр. У застройщика в документах один адрес, строит по другому. Никому веры нет, возле нашего дома незаконно был построен другой объект – трехэтажный дом. Пока ни один чиновник не отреагировал на застройку сквера. У жителей нет рядом зеленых зон, отдыхать в парк с детьми приходится ездить в центр города", - пожаловалась Зоя.

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