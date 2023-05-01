01 мая 2023, 22:40

Миротворцы сообщили о перестрелке в зоне карабахского конфликта

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Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Аскеранском районе Нагорного Карабаха, сообщило сегодня Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля Минобороны России сообщило о нарушении режима прекращения огня в Аскеранском районе.

По данным Минобороны России, миротворцами в зоне карабахского конфликта зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня - в Аскеранском районе. "Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - говорится в информационном бюллетень Министерства обороны Российской Федерации о деятельности российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта от 1 мая.

"Кавказский узел" также писал, что 29 апреля Минобороны Армении информировало, что военнослужащий получил огнестрельное ранение в районе села Тех. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности.

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Примечание:

"Власти Нагорного Карабаха заявили о небезопасном проезде по Лачинскому коридору", "США выразили обеспокоенность в связи с КПП на въезде в Лачинский коридор", "Военные аналитики описали работу азербайджанского КПП на мосту Хакари".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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