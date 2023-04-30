Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Карабахе

30 апреля 2023, 06:58

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В Аскеранском районе миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня, сообщило Минобороны России.

По данным Минобороны России, в Нагорном Карабахе миротворцами зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

"Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 29 апреля на сайте министерства.

"Кавказский узел" также писал, что 29 апреля Минобороны Армении информировало, что военнослужащий получил огнестрельное ранение в районе села Тех. Военное ведомство Азербайджана назвало эту информацию несоответствующей действительности.

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