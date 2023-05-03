Миротворцы второй раз за двое суток сообщили о стрельбе в Карабахе

03 мая 2023, 12:07

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе, сообщило Минобороны России спустя сутки после аналогичного инцидента в Аскеранском районе.

Как писал "Кавказский узел", 1 мая Минобороны России сообщило, что миротворцы зафиксировали нарушение режима прекращения огня в Аскеранском районе. Никто не ранен, сообщило ведомство.

На "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев, введенных в ноябре 2020 года на территории, оставшиеся под контролем властей Нагорного Карабаха после 44-дневной войны.

Миротворцы зафиксировали еще одно нарушение режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, сообщило сегодня ночью News.am.

Инцидент произошел в Мардакертском районе, говорится в публикации, размещенной вечером 2 мая на сайте Минобороны России. "Зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня в Мардакертском районе. Пострадавших нет. Командованием российского миротворческого контингента совместно с азербайджанской и армянской сторонами проводится разбирательство по данному факту", - заявило министерство.

Напомним, 25 апреля новым командующим российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе был назначен генерал-полковник Александр Ленцов.

Минобороны заменило командующего миротворческим контингентом, полагая, что Ленцов сможет выстроить более эффективное взаимодействие со сторонами конфликта, но Ленцову придется работать на фоне стремления Азербайджана не допустить пролонгации присутствия миротворцев, указали опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи.

Власти Армении критиковали российских миротворцев за пассивность по поводу блокады Лачинского коридора, которая продолжается с 12 декабря 2022 года. 22 декабря 2022 года на заседании кабмина Армении Пашинян раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение обязательств, вследствие которого стала возможной длительная блокада Нагорного Карабаха. В чем причина недовольства Армении действиями миротворцев и ОДКБ, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о критике Арменией ОДКБ и Кремля".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.