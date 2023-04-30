Житель Кубани оштрафован за дискредитацию военных

30 апреля 2023, 12:03

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Суд в Апшеронском районе Краснодарского края оштрафовал на 30 тысяч рублей местного жителя Валерия Калайджана, признав, что опубликованное им в соцсети изображение дискредитировало российских военнослужащих.

Как сообщал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил России была введена 4 марта 2022 года, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Апшеронский районный суд Краснодарского края оштрафовал жителя Апшеронского района Валерия Калайджана на 30 тысяч рублей, признав его виновным в дискредитации вооруженных сил России. Калайджан разместил в соцсети иллюстрации с изображением символа "Z" в виде свастики, передали 29 апреля "Кавказ. Реалии"*.

Валерий Калайджан во время судебного заседания признал свою вину, раскаялся и просил строго его не наказывать. А при назначении наказания просил учесть, что размер его ежемесячного дохода составляет около 12 тысяч рублей, сказано на сайте Апшеронского районного суда.

Комментариев Валерия Калайджана или его представителей не поступало.

Напомним, 13 апреля стало известно, что силовики составили протокол о дискредитации военных на жителя Усть-Лабинского района Краснодарского края Александра Гаврилова.

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