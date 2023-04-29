29 апреля 2023, 02:46

Жительница Армавира оштрафована за дискредитацию армии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Армавире местную жительница Мери Асатрян по административной статье о дискредитации армии за публикацию пацифистских роликов и фотографий.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля житель Сочи был оштрафован на 40 тысяч рублей после переписки о происходящем на Украине.

Суд в Армавире оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Мери Асатрян, признав ее виновной в дискредитации российской армии, пишет 28 апреля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стали ролики и фотографии, которые Асатрян разместила в одной из соцсетей.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Асатрян вину признала и сообщила, что разместила указанные публикации по глупости, дискредитировать армию она не планировала.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

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Примечание:

"Житель Усть-Лабинского района обвинен в дискредитации военных", "Краснодарка оштрафована за дискредитацию военных", "Украинка арестована в Сочи за пост в поддержку родной страны".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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