Жительница Армавира оштрафована за дискредитацию армии

29 апреля 2023, 02:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

На 30 тысяч рублей оштрафовал суд в Армавире местную жительница Мери Асатрян по административной статье о дискредитации армии за публикацию пацифистских роликов и фотографий.

Как писал "Кавказский узел", 27 апреля житель Сочи был оштрафован на 40 тысяч рублей после переписки о происходящем на Украине.

Суд в Армавире оштрафовал на 30 тысяч рублей местную жительницу Мери Асатрян, признав ее виновной в дискредитации российской армии, пишет 28 апреля "ОВД-Инфо"*.

Поводом для составления административного протокола стали ролики и фотографии, которые Асатрян разместила в одной из соцсетей.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Асатрян вину признала и сообщила, что разместила указанные публикации по глупости, дискредитировать армию она не планировала.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.