Сочинец оштрафован за дискредитацию армии после разговора в чате

28 апреля 2023, 03:55

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Суд оштрафовал на 40 тысяч рублей жителя Сочи, которого полицейские задержали на работе после переписки о происходящем на Украине.

Как сообщал "Кавказский узел", полицейские 25 апреля задержали на работе жителя Сочи и составили на него протокол о дискредитации российских военных из-за дискуссии в чате.

Лазаревский районный суд Сочи оштрафовал задержанного ранее на работе местного жителя, назначив ему штраф в 40 тысяч рублей, сообщил со ссылкой на самого мужчину 27 апреля правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

В картотеке Лазаревского райсуда Сочи по состоянию на 3.38 мск сегодня находится только одно дело по статье о дискредитации армии, датированное апрелем 2023 года. Административный протокол поступил в суд 26 апреля, но в карточке не отражены ни назначенная дата заседания по нему, ни результаты рассмотрения.

"Кавказский узел" писал, что административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Максимальное наказание по этой статье для граждан - штраф в 50 тысяч рублей, но ее повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование,

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