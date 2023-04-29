Владимир Атаманчук рассказал о ночном визите силовиков

29 апреля 2023, 03:45

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К сочинскому активисту Владимиру Атаманчуку, который обвиняется по уголовной статье о дискредитации российской армии, ночью явились неизвестные мужчины, которые представились силовиками. Они настаивали на проведении следственных мероприятий по заявлению Атаманчука, который стал свидетелем акта вандализма на одном из местных памятников.

Как писал "Кавказский узел", сочинский активист Владимир Атаманчук, обвиняемый по уголовной статье о дискредитации российской армии, стал свидетелем того, как уборщик справил нужду на мемориал военным летчикам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Он обратился к районным и городским властям и в полицию, но там не заинтересовались инцидентом. Заявление Атаманчука приняли лишь в районной прокуратуре.

Владимир Атаманчук, дважды оштрафованный за дискредитацию вооруженных сил, 7 сентября 2022 года был задержан по обвинению в неподчинении силовикам. 21 октября стало известно о том, что против Атаманчука возбуждено уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. В середине февраля пенсионер пожаловался на давление силовиков, которые убеждали его написать отказ от адвоката в пользу государственного защитника.

Владимир Атаманчук рассказал 28 апреля корреспонденту "Кавказского узла" о судьбе своего заявления о вандализме. По его словам, примерно в полночь с 27 на 28 апреля к нему домой пришли силовики и заявили, что приехали с проверкой его заявления. Они потребовали проехать с ними на место событий. Атаманчук отказался делать это ночью и не пустил силовиков в дом, после чего они уехали.

"Среди ночи меня разбудил звонок. Я проснулся и понял, что звонит мобильный телефон. Звонили с незнакомого номера. Я взял трубку и неизвестный, который не назвал свое ФИО, сказал, что он из [силовых структур] и мне надо выйти во двор и проехать с ним и его коллегой на мемориал для проведения следственных действий. Когда я наконец понял, в чем дело, спросонья, я посмотрел на часы и спросил, а почему они приехали проводить проверку в полночь. Что они собираются увидеть на этот мемориале по истечении почти двух недель? На это мне неизвестный [силовик] ответил, что они прочли о моем заявлении в СМИ [...] и им надо опросить меня. Я им пояснил, что я делал заявления в полицию, но на него никто не отреагировал", - рассказал Атаманчук.

Однако, по его словам, собеседник настаивал на том, чтобы он вышел. "В окно я увидел, что у калитки моего дома действительно стоит машина со светящимися фарами, на фоне которых маячат две фигуры. Я по телефону сказал звонившему, что никуда ехать с ними в полночь я не собираюсь. На улице была просто мгла. Куда бы они могли меня завести - неизвестно. Мне стало не по себе от этого ночного визита», - рассказал пенсионер.

Он удивлен ночным визитом правоохранителей. «Я заявил о преступлении, все четко описал, но допрашивать с пристрастием среди ночи решили меня, а не того, кто осквернил памятник. Тем более, что найти людей, обслуживающих его, не составляет труда», рассказал Владимир Атаманчук.

В дежурной части корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что о ночных визитах к Атаманчуку там ничего не знают.

Что касается уголовного дела о дискредитации российской армии, то, по словам Атаманчука, следователь в настоящее время ожидает результатов филологической экспертизы, которая должна установить, есть ли состав преступления в его высказываниях.

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