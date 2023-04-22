Пенсионерка Слегина заявила об искажении силовиками ее слов об Украине

22 апреля 2023, 20:15

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Пенсионерка из Москвы Ольга Слегина заявила, что силовики в Нальчике произвольно интерпретировали ее слова об Украине и Зеленском, чтобы обвинить в дискредитации армии, а суд отказался выслушать свидетеля. Сотрудники полиции слишком вольно трактуют статью о дискредитации военных, констатировал правозащитник Александр Верховский.

Как писал "Кавказский узел", 18 апреля Щербинский райсуд Москвы оштрафовал пенсионерку Ольгу Слегину на 40 тысяч рублей, признав виновной в дискредитации армии из-за разговора в нальчикском санатории, где лечилась пенсионерка. Заседание длилось не более пяти минут, при этом суд не удовлетворил просьбу адвоката отложить заседание на основании справок от врачей о том, что Ольга Слегина испытывает сильные боли в ногах и продолжает лечение. Судья заявила, что пенсионерка "не в реанимации лежит". Пенсионерка и ее адвокат намерены подать апелляционную жалобу на решение суда, сообщил Центр защиты прав человека "Мемориал".

Согласно объяснениям Слегиной, в декабре 2022 года во время ужина в санатории она разговорилась об Украине с другой пациенткой, уроженкой Одессы. Одна из официанток, подойдя к столу, назвала "уродом" президента Украины Владимира Зеленского. Ольга Слегина возразила, что "Зеленский — красивый молодой человек с хорошим чувством юмора". Спустя три дня в ее номер пришел силовик и сообщил, что на Слегину написали донос о том, что она "восхваляла Зеленского". Слегина сообщила, что обсуждала только внешние данные президента Украины, а полицейский возразил, что она "не имеет права расхваливать врага", сообщил ЦЗПЧ "Мемориал".

Пенсионерка Ольга Слегина сообщила корреспонденту "Кавказского узла", что будет обжаловать решение суда, как только получит постановление на руки. "Апелляцию подадим, но, я думаю, ничего не изменится", - сказала она.

По словам пенсионерки, суд проходил "слишком быстро", и судья проигнорировала ходатайства ответчиков. "Судья отказала в переносе заседания. Я предоставила справку, что еле передвигаюсь, уколы делаю. Она сказала, что я не в реанимации, значит, могу принимать участие в заседании. Суд также отказал нам в вызове свидетеля. Причем на том основании отказала, что это «затягивает процесс», и может срок давности выйти. "А ваше деяние не должно быть безнаказанным", сказала судья. Ведь с момента, когда мне приписали это правонарушение, прошло почти три месяца. Судья вообще не хотела разбираться и входить в положение", - рассказала Ольга Слегина.

Она уверена в том, что ей "приписали правонарушение" потому, что в протоколах, составленных силовиками в Кабардино-Балкарии, ее разговор был интерпретирован именно в политическом контексте.

"А у нас о политике разговора не было. Я не выступала за Украину и против России. Я высказалась о Зеленском, что он красивый человек с чувством юмора. Я бывала раньше на концертах его группы "Квартал 95" в Москве. Это что, преступление? А они говорят: он же враг. Но мы не обсуждали, враг он или не враг. Что же, имя Зеленского вообще запрещено произносить? По телевизору и его имя произносят, и в целом черт-те что говорят, но их же не наказывают", - пожаловалась пенсионерка.

Кроме того, по её мнению, ей приписали слова о том, что из российской армии "солдаты убегают". "А я в разговоре лишь сказала, что из России богатые уезжают, а бедные остаются сейчас. Об армии вообще речь не шла. Эти сотрудницы полиции, молодые девушки, бессовестно интерпретировали всё это. И ещё мне приписали, что я чуть ли не "Слава Украине" кричала. И этого не было. Я в беседе с официанткой спросила: в Москве «Слава Украине» даже кричат, а у вас такого нет? И всё - разошлись, а спустя три дня приходят ко мне из полиции", - рассказала Слегина.

Постановление о назначении административного наказания Слегиной вынесено, но публикация решения запрещена в соответствии с Федеральным законом от 22.12.2008 г. № 262-ФЗ (статья 15, пункт 5), говорится в карточке дела Ольги Слегиной на сайте судов общей юрисдикции города Москвы. Согласно пункту 5 статьи 15 ("Особенности размещения в сети "Интернет" текстов судебных актов") указанного закона, не все тексты судебных актов подлежат размещению в интернете.

Пенсионерка считает своей ошибкой то, что подписала протоколы не глядя. "Именно это судья брала в расчёт в первую очередь. А я тогда на нервной почве плохо себя чувствовала — давление под 200 было. И не понимала, что происходит. И сейчас у меня давление скачет", - сказала Ольга Слегина.

Женщина добавила, что у неё нет детей или внуков. "Сын погиб 14 лет назад. Мы с мужем вдвоём. Он бывший военный", - отметила пенсионерка.

Триггером для возбуждения дела по статье о дискредитации армии может быть "что угодно", а кроме того, это статья "политическая", сказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель правозащитного "Сова-центра"* Александр Верховский. "Статья 20.3.3 [КоАП РФ] очень проблематичная, потому что она массовая, ею занимаются сотрудники нижнего уровня… То есть существует запрос сверху, который как-то, в том числе может быть криво, транслируется вниз по силовой вертикали", - сказал он.

Напомним, административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России (статья 20.3.3 КоАП РФ) была введена 4 марта 2022 года. Эта статья предусматривает для граждан максимальное наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей.

При этом дело Ольги Слегиной было на юге России не единственным делом о дискредитации армии, возбужденном после разговоров в публичном месте. 29 января в одном из ресторанов Краснодара силовики задержали супругов Олесю и Алексея Овчинниковых за пацифистские разговоры. Алексей Овчинников получил 15 суток ареста по обвинению в мелком хулиганстве, его супруга по той же статье была оштрафована на тысячу рублей. Кроме того, на нее был составлен протокол о дискредитации военных.

16 февраля Ленинский райсуд Краснодара назначил Олесе Овчинниковой штраф в 40 тысяч рублей, признав ее виновной по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. По версии суда, 29 января женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитирующие российских военных. Ранее Овчинникова рассказала, что посетитель ресторана резко отреагировал на разговор о военной операции на Украине, который она вела с подругой за столиком, начал угрожать им и затеял потасовку. Сам посетитель – уроженец Донецка Владимир Чернов – озвучил версию, что Овчинниковы выкрикивали лозунги в поддержку Украины, а он в драку не вступал.

17 февраля Олеся Овчинникова сообщила, что покинула Россию и находится в Армении, куда выехала вместе с дочерью. Комментировать причины эмиграции она отказалась.

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