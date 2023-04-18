Игорь Нагавкин. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=889D7ey9c0w

18 апреля 2023, 17:12

Игорь Нагавкин приговорен к шести годам колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Суд в Волгоградской области признал правозащитника Игоря Нагавкина виновным в краже ювелирных изделий и приговорил его к шести годам лишения свободы. Приговор будет обжалован, заявил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", свидетели защиты по делу волгоградского правозащитника Игоря Нагавкина, обвиняемого по делу о краже драгоценностей из ломбарда, заявили в суде 14 февраля о наличии у него алиби. Сам Нагавкин связывает уголовное преследование со своей правозащитной деятельностью. Обвинение на заседании 14 марта запросило 8 лет колонии общего режима для Игоря Нагавкина. Сегодня Нагавкин в суде выступал с последним словом,  однако запретила правозащитнику  и его адвокату выйти на перерыв, устно приказав судебным приставам взять их под стражу. Правозащитник заявил о незаконности задержания.

В 2016 году эксперт общероссийского движения "За права человека" в Южном федеральном округе Игорь Нагавкин был арестован по делу о краже драгоценностей из ломбарда. Правозащитник не признал себя виновным. В ноябре 2018 года он был освобожден, вернулся в родной Калач-на-Дону и вновь занялся правозащитной деятельностью, однако уголовное дело не прекращено. В марте 2021 года прокуратура, проверив жалобы активиста, вернула дело на доследование из-за выявленных нарушений. В июне 2021 года Европейский суд по правам человека признал незаконным арест Нагавкина и его длительное содержание под стражей.

Быковский районный суд приговорил сегодня правозащитника Игоря Нагавкина и других обвиняемых по  делу к шести годам лишения свободы в колонии общего режима. Нагавкин и другие приговоренные вину не признали. Решение суда будет обжаловано в Волгоградском областном суде, - заявил корреспонденту "Кавказского узла" сразу после оглашения приговора  адвокат Нагавкина Илья Говорухин

"Всем дали по шесть лет общего режима. Никто свою вину не признал. Приговор пока не вручили. Ждем. В зале суда Игоря Нагавкина арестовали. Двое других уже были под стражей. Приговор  незаконный и необоснованный. Много раз во время процесса мы заявляли о нарушениях. В последнем слове Игорь Нагавкин их (процессуальные нарушения) назвал", - сказал адвокат.

Он также добавил, что сегодня приговор вынесен трем подсудимым, дело в отношении еще одного местного жителя выделено в отдельное производство.

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 Автор: Вячеслав Ященко, корреспондент "Кавказского узла"

Примечание:

"Свидетели защиты заявили об алиби у Игоря Нагавкина", "Игорь Нагавкин потребовал от силовика компенсировать моральный вред", "Суд отказал Нагавкину в иске к силовику о компенсации морального вреда".

Автор: Вячеслав Ященко источник: корреспондент "Кавказского узла"

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18 апреля 2023, 17:57

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18 апреля 2023, 14:30

  • Игорь Нагавкин задержан в зале суда

    Судья запретила правозащитнику Игорю Нагавкину, который выступает в Быковском суде Волгоградской области с последним словом по делу о краже, и его адвокату выйти на перерыв, устно приказав судебным приставам взять их под стражу. Правозащитник заявил о незаконности задержания.

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