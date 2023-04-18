Зурабишвили проигнорировала требование оппозиции о борьбе с коррупцией в судах

18 апреля 2023, 07:36

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Оппозиционные грузинские депутаты не дождались реакции президента Саломе Зурабишвили на призыв созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии, которая будет расследовать факты коррупции в судебной системе.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля Госдепартамент США внес в санкционный список четырех грузинских судей (Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе), назвав их причастными к коррупционной деятельности. Власти Грузии заявили, что Госдепартамент США ввел санкции в отношении грузинских судей на основе непроверенной информации. 10 апреля представители оппозиции попросили президента Саломе Зурабишвили созвать внеочередное заседание парламента для создания временной следственной комиссии, которая займется изучением фактов коррупции в судебной системе.

Чинчаладзе, Мурусидзе, Шенгелия и Церцвадзе часто фигурировали в отчетах влиятельных грузинских НКО как "главари судейского клана, действующего в угоду правящей партии "Грузинская мечта". Госдепартамент, согласно его заявлению, руководствовался не только этими отчетами, но и "разной информацией из открытых источников", сообщил 6 апреля "Коммерсант".

Оппозиционные депутаты парламента Грузии заявили, что намерены на сегодняшнем пленарном заседании поставить вопрос о создании временной следственной комиссии, в задачи которой войдет изучение фактов коррупции в судебном системе. Ранее оппозиционеры обратились к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой созвать внеочередное заседание для создания комиссии, но оно так и не было созвано. Для создания временной следственной комиссии необходимо согласие 50 депутатов, у оппозиции 56 мандатов.

Тем временем правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение" раскритиковала оппонентов, заявив, что оппозицию на самом деле не интересуют причины введения санкций в отношении судей. «Оппозиция требует созвать комиссию и ни разу не поинтересовались причиной, почему ввели санкции в отношении судей. Это их реальное лицо, которое они демонстрируют населению», - сказал депутат парламента Гиви Микадзе в эфире телекомпании «Имеди».

Еще один депутат от правящей партии Георгий Цагареишвили обратил внимание, что оппозиция и ранее пыталась создаваться временные следственные комиссии по другим вопросам, но им это не удавалось из-за отсутствия необходимого количества голосов.

Руководитель "Центра исследований безопасности и международных отношений" Ника Читадзе сообщил, что президент Грузии Саломе Зурабишвили не созвала внеочередное заседание парламента потому, что у оппозиции не было достаточного количества голосов для принятия этого решения, поскольку двое оппозиционеров в это время находились за границей. Провалив это предложение, оппозиционеры повторно не смогут вынести его на голосование.

«Саломе Зурабишвили ведет двойную игру. С одной стороны она критикует власти, поддерживает оппозицию, а с другой – не хочет портить личные отношения с учредителем «Грузинской мечты» Бидзиной Иванишвили», - сказал Читадзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его словам, в парламенте в период правления президента Георгия Маргвелашвили несколько раз создавали временные следственные комиссии по резонансным вопросам, в том числе и делу убийства двух школьников в центре Тбилиси. Однако в функции комиссии входит лишь передача своих рекомендаций и выводов прокуратуре и следственным органам.

Двое подростков, в том числе сын Зазы Саралидзе, скончались 1 декабря 2017 года от полученных в драке ножевых ранений. Саралидзе заявляет, что следствие покрывало виновных в убийстве и требует справедливого наказания для них.

«Формат временной следственной комиссии нужен для повышения роли парламента, у которого законодательная и представительская функции. Выводы комиссии влияют на действия прокуратуры и следственных органов», - сказал эксперт.

Читадзе также добавил, что в условиях нынешней поляризации политикума в Грузии эффективность подобных комиссий снижена, так как все ее члены должны прийти к единому выводу, что невозможно в условиях конфронтации депутатов от правящей партии и оппозиции.

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