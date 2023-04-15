Грузия повторно направила законопроект о деолигархизации в Венецианскую комиссию

15 апреля 2023, 10:23

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Парламент Грузии повторно направил в Венецианскую комиссию проект закона о деолигархизации после внесение в него поправок. Оппозиционные депутаты Хатия Деканоидзе и Паата Манджгаладзе отметили, что в текущей редакции законопроект все еще может быть использован властями Грузии для репрессий.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 ноября 2022 года "Грузинская мечта" согласилась направить проект закона "О деолигархизации" в Венецианскую комиссию, чтобы исключить использование этой темы для политических спекуляций. 16 марта стало известно, что Венецианская комиссия рекомендовала внести поправки в документ, так как, по мнению ее членов, проект закона предоставляет правительству Грузии слишком широкую свободу действий, что чревато риском произвольного применения и нарушения прав человека.

Совет Евросоюза 23 июня 2022 года принял решение признать европейскую перспективу Грузии и заявил, что готов предоставить стране статус кандидата в члены ЕС, но потребовал от властей Грузии выполнить перечень рекомендаций, в том числе провести деолигархизацию. Для ЕС важно выполнение Грузией всех пунктов рекомендаций, в том числе и требования о деолигархизации, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Парламент Грузии повторно направил в Венецианскую комиссию проект закона "О деолигархизации" после внесение в него поправок, которые ранее рекомендовала эта комиссия. Председатель парламента Шалва Папуашвили попросил Венецианскую комиссию сделать заключение по документу в ускоренном порядке из-за плотного графика весенней сессии парламента Грузии, которая заканчивается в июне, передал 14 апреля Netgazeti.ge.

Скорее всего, Венецианская комиссия снова даст рекомендации внести в законопроект поправки, считает депутат парламента Грузии от оппозиционной партии "Единой национальное движение" Хатия Деканоидзе. "В этом законе полностью видна заинтересованность государственных структур. Думаю, Венецианская комиссия направит грузинским властям отрицательное заключение, так как законопроект нуждается в доработке", – привел 14 апреля телеканал "Рустави 2" на своем сайте слова Деканоидзе.

Схожее мнение высказал депутат от оппозиционной партии "Стратегия Агмашенебели" Паата Манджгаладзе. "В случае необходимости этот закон может быть использован для репрессий", – пояснил он.

Напомним, 22 ноября 2022 года аналитики высказали мнение, что принятый во втором чтении парламентом Грузии проект закона "О деолигархизации" позволяет его использовать для борьбы с оппозицией, критериями для внесения в список олигархов легко манипулировать, а Бидзина Иванишвили, основавший ныне правящую партию, не будет включен в список олигархов.

"Кавказский узел" также писал, что 11 января 2021 года Иванишвили объявил об уходе из политики, с поста председателя партии "Грузинская мечта" и из самой партии. По его словам, одним из важных факторов принятия такого решения стал возраст, говорится в биографической справке об Иванишвили, подготовленной "Кавказским узлом".

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