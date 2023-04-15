Активистка из Краснодара пожаловалась на ограничение в правах из-за отсутствия паспорта

15 апреля 2023, 08:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Активистка из Краснодара Татьяна Захарова пожаловалась, что из-за отсутствия паспорта, которого у нее нет почти два года, она серьезно ограничена в правах. В том числе не может прикрепиться к больнице и заполнить отчет общественной организации, которую возглавляет. На случай если человек забыл получить вкладыш о гражданстве предусмотрен штраф, но не выдавать ему паспорт на протяжении двух лет незаконно, отметил юрист Евгений Черноусов.

Как информировал "Кавказский узел", ранее активистка из Краснодара Татьяна Захарова пожаловалась, что ей почти два года не выдают новый паспорт. 12 апреля краевой Совет по правам человека потребовал от прокуратуры проверить законность действий миграционной службы.

Ранее Татьяна Захарова рассказала, что мае 2021 года по достижении 45-летнего возраста она подала документы для замены паспорта, однако ей сообщили, что паспорт она получит позже. В ноябре 2021 года в отделе по вопросам миграции у Захаровой изъяли два паспорта – действующий заграничный и просроченный гражданский. В марте 2023 года Татьяне Захаровой выдали копию "Заключения об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства" от 19 ноября 2021 года. Однако, по словам Захаровой, в документе не поясняется, почему ей не заменили паспорт.

Председатель общественного совета краснодарского микрорайона "Юбилейный" Татьяна Захарова пожаловалась, что двухлетний отказ миграционной службы выдавать паспорт, серьезно ограничивает ее права. "Как глава организации я не могу сдавать отчеты онлайн с помощью электронной цифровой подписи. Мне приходится отправлять их заказными письмами с подтверждением. Инвалидность дочери пришлось оформлять не на меня, а на мужа. Мне вообще приходится всюду, где можно привлекать его. Даже в поликлинику не прикрепишься – нужен паспорт", – сказала Захарова корреспонденту "Кавказского узла".

Она также отметила, что склоняется к тому, что проблема является следствием ее преследования. "И я и те, кому я рассказывала о своем деле, мало верим в стечение обстоятельств. Возможно, что это звенья цепи, которая началась с фальсификации уголовного дела против меня. Надо отметить, что я не единственный такой человек в крае – есть достаточно много людей, которые также пострадали", – заявила Захарова.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Татьяна Захарова стала подозреваемой по уголовному делу по статье 207.1 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан". Активистка заявила о необоснованном уголовном преследовании и объявила голодовку. Она связала уголовное дело с ее протестом против строительства в микрорайоне крупного офисного центра, которое лоббировали городские чиновники.

Миграционная служба в марте уведомила Захарову, что готова повторно выдать ей российское гражданство поскольку ее родина, Луганская народная республика (ЛНР), была включена в перечень регионов России, рассказала активистка.

"Но это было еще в сентябре, а они заговорили об этом только в марте. Потом заговорили, что можно принять по давности проживания. Но тут возмутилась уполномоченная по правам человека, заметившая, что в этом случае придется аннулировать все связанные со мной документы за 25 лет. И, в конце концов, я же не покупала паспорт на рынке, а получала в тех же государственных органах", – обратила внимание Захарова.

По ее словам, обращение в адрес прокурора края с просьбой проверить законность действий сотрудников, принятое 5 апреля на расширенном заседании Совета по правам человека при губернаторе Кубани вызвало достаточно формальный отклик прокуратуры. "13 апреля, мне звонил сотрудник прокуратуры Западного административного округа, куда это обращение, видимо, спустили. Он хотел провести мой опрос, но я пока не могу, поскольку я в больнице вместе с дочерью в онкологическом отделении с капельницами, и не могу отлучаться на полдня (а путь туда – обратно, и опрос займут не меньше). Поэтому сказала, что приеду, когда ситуация улучшится", – пояснила Татьяна Захарова.

Если Захарова по каким-либо причинам не получала вкладыш о гражданстве, то максимум, что могло ей грозить – это административный штраф, объяснил юрист Евгений Черноусов.

"Если она действительно по каким-то причинам, например, по забывчивости, не получила это вкладыш и если у нее есть свидетели того, как она получала паспорт, то максимум, что она должны – выплатить штраф. Если паспорт не выдается уже два года, то я не могу назвать никаких законных причин, так затягивать его выдачу", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Черноусов подчеркнул, что отсутствие паспорта серьезно ограничивает права человека. "Прежде всего, это право на передвижение – ни на поезд, ни на самолет билет без паспорта не купишь, в гостиницу тебя не поселят. Опять же тебя могут остановить на улице полицейские – и ты должен будешь им объяснять, почему ты без паспорта. Фактически человек без паспорта не может жить нормальной жизнью", – подчеркнул юрист.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.