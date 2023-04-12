Миграционная служба отказывается признать краснодарскую активистку гражданкой России

12 апреля 2023, 11:02

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Активистка из Краснодара Татьяна Захарова пожаловалась, что ей почти два года не выдают новый паспорт, отказываясь признать гражданкой России. Краевой Совет по правам человека потребовал от прокуратуры проверить законность действий миграционной службы.

Как писал "Кавказский узел", Татьяна Захарова - председатель общественного совета краснодарского микрорайона "Юбилейный", в котором, в частности, жители выступали против строительства храма на набережной. Активисты объясняли протест тем, что эта территория обозначена как рекреационная зона, где строить нельзя. В микрорайоне необходимо строить в первую очередь образовательные и досуговые учреждения для детей, заявляли они.

Татьяну Захарову необоснованно лишили гражданства, заявил 11 апреля Совет по правам человека при губернаторе Краснодарского края. "Нашу коллегу Татьяну Захарову лишили российского гражданства. На состоявшемся 5 апреля расширенном заседании Совета по правам человека при губернаторе Кубани было принято обращение в адрес прокурора края с просьбой проверить законность действий сотрудников правоохранительных органов Кубани в отношении Татьяны Захаровой", - говорится в сообщении в телеграм-канале "СПЧ на Кубани".

В публикации содержится ссылка на статью другого члена Совета, корреспондента "Российской газеты" Татьяны Павловской, опубликованную на сайте издания 10 апреля.

Татьяна Захарова родилась и выросла в Луганске, а училась в Харькове, там познакомилась с будущим мужем, российским офицером, и вместе с ним переехала в Ингушетию, где получила свой первый российский паспорт. Затем супруги переехали на Кубань, а с 2005 года живут в Юбилейном микрорайоне Краснодара. В 2016 году жители избрали Татьяну Захарову председателем общественного совета микрорайона, а в течение последних двух лет она состоит в краевом Совете по правам человека, говорится в публикации.

Татьяна Захарова рассказала, что мае 2021 года по достижении 45-летнего возраста подала документы для замены паспорта, однако ей сообщили, что паспорт она получит позже. В ноябре 2021 года в отделе по вопросам миграции у Захаровой изъяли два паспорта - действующий заграничный и просроченный гражданский. В марте 2023 года Татьяне Захаровой выдали копию "Заключения об установлении личности иностранного гражданина или лица без гражданства" от 19 ноября 2021 года. Однако, по словам Захаровой, в документе не поясняется, почему ей не заменили паспорт.

"Как вообще стало возможным, что, постоянно проживая на территории РФ с 1998 года, а с 2000 года - в Краснодарском крае, то есть спустя 25 лет нахождения в гражданстве РФ, все ранее выданные мне официальные документы были признаны ничтожными? Из-за отсутствия паспорта не могу проходить обследование в поликлинике даже при наличии СНИЛС и полиса ОМС. Почти два года мне не выдают заказные письма. У меня дочь стала инвалидом, но поехать с ней на лечение в Москву не могу ... За что такое глумление?" – приводятся в публикации слова Захаровой.

На заседании Совета по правам человека приглашенная туда представитель миграционной службы, одна из подписавших заключение, заявила, что все сделано по закону. "Гражданства она лишилась не по своей вине. Получить гражданство она могла еще в ноябре 2021 года после установления ее личности. Но при рассмотрении этого вопроса было установлено, что у нее имеется подписка о невыезде в связи с уголовным делом по статье 207.1. В гражданство не может быть принят человек, в отношении которого ведется уголовное преследование", - приводятся в публикации ее слова.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, Татьяна Захарова стала подозреваемой по уголовному делу по статье 207.1 УК РФ ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан"), которое было возбуждено по заявлению высокопоставленного городского чиновника.

Обвинительный приговор по этому делу был вынесен в ноябре 2022 года, 18 апреля апелляционная коллегия Краснодарского краевого суда рассмотрит жалобу активистки на приговор, говорится в публикации.

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