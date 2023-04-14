Трое жителей Дагестана обвинены в причастности к террористам

14 апреля 2023, 12:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передано в суд дело трех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности в "Исламскому государству"* и призывах к терроризму.

По версии следствия, в 2018-2021 гг. подозреваемые участвовали в деятельности "Исламского государства"* и создавали террористическое сообщество, используя свои страницы в соцсети и мессенджере. Они размещали видеоматериалы, содержащие публичные призывы к террористической деятельности и оправдывающие терроризм, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Жители республики обвинены в участии в деятельности террористической организации, создании террористического сообщества и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о других случаях привлечения к отвественности по террористическим статьям в Дагестане и других регионах СКФО. В марте уроженец Ногайского района Дагестана Адильхан Амамбаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы за склонение знакомого к участию в международной террористической организации ИГИЛ*, обжаловал в кассации приговор, заявив о пытках со стороны силовиков и фальсификации материалов уголовного дела.

Также в марте апелляционный суд вернул дело уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признанного виновным в причастности к деятельности "Исламского государства"* и осужденного на восемь лет, для устранения нарушений в суд первой инстанции, так как обвиняемых не ознакомили с протоколом судебного заседания.

В декабре 2022 года суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.