14 апреля 2023, 12:46

Трое жителей Дагестана обвинены в причастности к террористам

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Передано в суд дело трех жителей Дагестана, обвиняемых в причастности в "Исламскому государству"* и призывах к терроризму.

По версии следствия, в 2018-2021 гг. подозреваемые участвовали в деятельности "Исламского государства"* и создавали террористическое сообщество, используя свои страницы в соцсети и мессенджере. Они размещали видеоматериалы, содержащие публичные призывы к террористической деятельности и оправдывающие терроризм, сообщило следственное управление Следственного комитета по Дагестану.

Жители республики обвинены в участии в деятельности террористической организации, создании террористического сообщества и публичных призывах к террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.2 УК России). Уголовное дело направлено в суд, говорится в сообщении, опубликованном сегодня в телеграм-канале ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал о других случаях привлечения к отвественности по террористическим статьям в Дагестане и других регионах СКФО. В марте уроженец Ногайского района Дагестана Адильхан Амамбаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы за склонение знакомого к участию в международной террористической организации ИГИЛ*, обжаловал в кассации приговор, заявив о пытках со стороны силовиков и фальсификации материалов уголовного дела.

Также в марте апелляционный суд вернул дело уроженца Ингушетии Дауда Мамилова, признанного виновным в причастности к деятельности "Исламского государства"* и осужденного на восемь лет, для устранения нарушений в суд первой инстанции, так как обвиняемых не ознакомили с протоколом судебного заседания.

В декабре 2022 года суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.

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* террористическая организация, запрещенная в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор астраханке за помощь боевикам ИГ*", "Житель Ставрополя осужден по делу о вербовке в ИГ*", "Уроженка Кубани сочла местью силовиков дело о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

14 апреля 2023, 13:27

14 апреля 2023, 13:13

14 апреля 2023, 12:59

14 апреля 2023, 12:22

14 апреля 2023, 11:47

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