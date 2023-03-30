30 марта 2023, 19:05

Уроженец Дагестана заявил в суде о пытках

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Адильхан Амамбаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы по делу о вербовке в ИГ*, заявил в кассационной жалобе, что дело сфальсифицировано, а признание вины получено под пытками. Однако Верховный суд России оставил приговор в силе.

Уроженец Ногайского района Дагестана Адильхан Амамбаев, приговоренный к девяти годам лишения свободы за склонение знакомого к участию в международной террористической организации ИГИЛ*, обжаловал в кассации приговор, заявив о пытках со стороны силовиков и фальсификации материалов уголовного дела, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"**.

По версии следствия, в августе-сентябре 2021 года, находясь в Красноярском крае, он через переписку в мессенджере уговаривал знакомого вступить в ряды ИГ* и совершить теракт. В кассационной жалобе Амамбаев заявил, что силовики "при задержании 27 октября 2021 года оказали на него психологическое воздействие и применили физическое насилие с причинением телесных повреждений, вынудив дать показания о причастности к преступлениям, которые он не совершал". Также он отметил, что силовики после задержания имели доступ к его телефону, а обнаруженная в нем переписка "сфальсифицирована сотрудниками правоохранительных органов", говорится в определении Верховного суда России.

Суд счел полученные Амамбаевым травмы последствием сопротивления при задержании. "Амамбаев оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и предпринял попытку скрыться, в связи с чем к нему были применены меры силового воздействия и специальные средства", указано в определении. Один из силовиков заявил в суде, что Амамбаев "самостоятельно разблокировал телефон и предоставил к нему доступ, а "недозволенные методы" не применялись.

Верховный суд России назвал наказание Амамбаеву соразмерным и отказался удовлетворить жалобу осужденного, следует из определения суда.

"Кавказский узел" также писал, что суд приговорил уроженца Махачкалы Булата Гамзатова к 15,5 года колонии, признав его организатором ячейки террористической организации, члены которой планировали нападения на силовиков в Ставрополе.

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* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, запрещенная в России судом.

** внесено Минюстом России в реестр иноагентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Житель Махачкалы осужден за участие в ИГ*", "Два уроженца Дагестана осуждены по делу о ячейке террористов в калмыцкой колонии", "Житель Хасавюртовского района оштрафован за недоносительство".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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