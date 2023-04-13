ЕСПЧ назначил компенсации девяти задержанным на митинге в Магасе

13 апреля 2023, 14:49

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Европейский суд по правам человека признал нарушения при рассмотрении дел девяти жителей Ингушетии, задержанных на месте митинга в Магасе в 2019 году. Суд обязал власти России выплатить им компенсации от 3500 до 5000 евро несмотря на то, что Россия отказалась исполнять решения ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2019 года в ЕСПЧ пожаловался житель Ингушетии Альберт Балахоев, который указал, что случайно оказался на несогласованном митинге в Магасе, но был задержан, подвергся четырехчасовому допросу, после чего его оштрафовали на 20 тысяч рублей. На обыски, аресты и штрафы из-за участия в митинге пожаловались в ЕСПЧ и другие активисты, в том числе Багаудин Гагиев. В декабре того же года Мурат Беков, Илез Барахоев, Ваха и Руслан Дзейтовы пожаловались в ЕСПЧ на нарушения их прав на личную неприкосновенность, справедливое судебное разбирательство, свободу выражения мнения и свободу собраний.

26 марта 2019 года протестующие без разрешения властей продлили акцию протеста, оставшись на площади в Магасе на ночь. На следующий день между протестующими и силовиками произошли столкновения. Организаторы уговорили участников митинга разойтись, однако протестующие собрались на пересечении федеральной трассы "Кавказ" и автодороги Экажево – Назрань, заблокировав проезжую часть. В тот же день они разблокировали трассу. Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

ЕСПЧ назначил компенсации девяти жителям Ингушетии, которые были задержаны на митинге в 2019 году. Суд признал нарушения при рассмотрении их дел. Так, Багаудину Гагиеву, который был арестован на 10 суток, ЕСПЧ назначил компенсацию в 5000 евро. Суд счел незаконным его задержание и признал отсутствие беспристрастности местного суда при вынесении решения, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Еще восьми жителям Ингушетии - Альберту Балахоеву, Магомеду Накостхоеву, Ибрагиму Дугиеву, Магомеду-Баширу Кациеву, Мурату Бекову, Саварбеку Ужахову, Асхапу Гойгову и Резвану Оздоеву – ЕСПЧ назначил компенсации по 3500 евро. Суд также указал на отсутствие беспристрастности при рассмотрении их административных протоколов.

Эти решения назвала "абсолютно ожидаемыми" юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Тамилла Иманова. "Исполнения решения ЕСПЧ мы не ждем, Российская Федерация была исключена из Совета Европы и заявила, что решения ЕСПЧ исполнять не будет", - приводит ее слова издание.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека, но ЕСПЧ сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Решение по жалобам девяти жителей Ингушетии ЕСПЧ принял в рамках дела "Сластенин и другие против России", указано в тексте решения, опубликованного сегодня на сайте суда.

Напомним, семь лидеров протеста в Ингушетии были признаны виновными в создании экстремистского сообщества. 15 декабря 2021 года суд в Ессентуках приговорил Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам лишения свободы, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми годам, а Зарифу Саутиеву – к 7,5 года. На митинге в Магасе обвиняемые, напротив, призывали участников акции воздержаться от беспорядков, заявляли в суде первой инстанции защита и сами подсудимые.

Рассмотрение апелляции по делу лидеров ингушской оппозиции началось в январе 2023 года. 7 апреля активисты попросили вернуть дело в суд первой инстанции из-за нарушений, однако Ставропольский краевой суд, рассматривающий жалобу, отказался удовлетворить ходатайство.

Подробнее о деле можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

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