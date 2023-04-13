Лачинский коридор остается заблокированным 123-е сутки

13 апреля 2023, 09:03

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Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, из-за чего единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с внешним миром, остается заблокированной 123-е сутки.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в Нагорном Карабахе возник дефицит лекарств, введены талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа и света. 12 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха напомнил, что решение Международного суда ООН о деблокаде Лачинского коридора игнорируется азербайджанскими властями уже 50 дней.

Блокировка Лачинского коридора не принесла азербайджанской стороне ожидаемых результатов, считает карабахский блогер Давид Симонян. "Главная цель Азербайджана сыграть на гневе армянского народа и пробить сквозь Армению Зангезурский коридор. Ведь блокада Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), длящаяся уже больше трех месяцев, не принесла ожидаемого успеха", – написал Симонян 13 апреля в заметке "Поездка министра обороны Армении в Брюссель обернулась чуть ли не новой войной" в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

Жители Азербайджана продолжают проводить акцию протеста в Лачинском коридоре, они по-прежнему требуют проведения мониторинга сотрудниками Минприроды Азербайджана месторождений "Гызылбулаг" и "Демирли", передал сегодня Report.az.

Акция протеста длится 123-е сутки. Протестующие позволили проехать по Лачинскому коридору колонне российских миротворцев, сообщило сегодня агентство АПА.

Напомним, жители Азербайджана пропускают по Лачинскому коридору только машины миротворцев и Красного Креста (МККК). Однако еще 22 февраля суд в Гааге обязал Азербайджан обеспечить движение по Лачинскому коридору.

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