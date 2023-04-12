Выходной объявлен в Кабардино-Балкарии по случаю Ураза-байрама

12 апреля 2023, 07:10

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Глава Кабардино-Балкарии объявил 21 апреля нерабочим днем в республике в связи с праздником окончания месяца поста.

Как писал "Кавказский узел", 8 апреля стало известно, что Рамзан Кадыров объявил 20, 21 и 22 апреля в праздничными нерабочими днями в Чечне в связи с празднованием Ураза-байрама.

ДУМ России 16 марта сообщило, что месяц поста Рамадан в 2023 году наступит с заходом солнца 22 марта, а праздник окончания поста Ураза-байрам состоится 21 апреля. На "Кавказском узле" опубликованы справки о Рамадане и Ураза-байраме.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков подписал указ об объявлении 21 апреля нерабочим днем по случаю праздника Ураза-байрам, сообщила 11 апреля пресс-служба правительства республики.

"В соответствии с п. 7 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных объединениях», в связи с обращением Духовного управления мусульман КБР по случаю праздника Ураза-байрам постановляю: объявить 21 апреля 2023 года в Кабардино-Балкарской Республике нерабочим праздничным днем", - приводится цитата из указа в публикации на сайте правительства.

По просьбам религиозных организаций органы государственной власти вправе объявлять религиозные праздники нерабочими (праздничными) днями "на соответствующих территориях", говорится в пункте 7 статьи 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях».

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