Мгер Саакян обвинил Генпрокуратуру Армении в предвзятости

12 апреля 2023, 06:14

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Оппозиционный депутат Мгер Саакаян заявил, что поддержит ходатайство генерального прокурора Армении к парламенту о возбуждении уголовного дела в его отношении из-за конфликта с провластным депутатом Владимиром Варданяном, так как не хочет, чтобы подумали, что он прикрывается неприкосновенностью. При этом он заявил, что Генпрокуратура отнеслась к делу предвзято, не учитывая его версию конфликта.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян был задержан и арестован 31 марта по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. 3 апреля Саакян был освобожден. 10 апреля генпрокурор запросил ходатайство об уголовном преследовании Саакяна.

Конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе закрытого для прессы и публики обсуждения Римского статута в парламентской комиссии по правовым вопросам. По версии следствия, Саакян сделал замечание Варданяну, после чего подошел к нему и неким предметом ударил в бровь. Защита Саакяна, в свою очередь, опровергла утверждение следствия, заявив о переломе правой руки у оппозиционного депутата.

Парламент Армении перенес заседание из-за эскалации на линии соприкосновения близ села Тех. Парламент возобновит работу сегодня, 12 апреля в 09.00 мск, передает корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир парламентского YouTube-канала.

Имеющиеся факты являются основанием для начала уголовного преследования депутата Мгера Саакяна, заявила генпрокурор Армении Анна Вардапетян на заседании парламента 11 апреля.

Она отметила, что Варданян получил легкую травму. По ее словам, врачи зафиксировали у него рассечение брови и кровотечение. «Поступок Мгера Саакяна квалифицируются двумя статьями УК Армении – "хулиганство" и "причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений"», - отметила она.

Оппозиционному депутату не грозит лишение свободы депутату, добавила генпрокурор. «Новый УК исключает лишение свободы человека, впервые совершившего нетяжкое преступление, а поступок Мгера Саакяна не является тяжким преступлением», - пояснила Вардапетян.

В качестве наказания в данном случае применимы общественные работы или штраф, подчеркнула она.

Согласно порталу правовой информации Arlis.am, часть 1 статьи 297 «Хулиганство» предусматривает штраф до 20 тысяч драмов, общественными работами от 80 до 150 часов, ограничением свободы на срок не более двух лет, краткосрочным арестом сроком не более одного месяца или лишением свободы на срок до двух лет. Части 2 статьи 171 «Причинение легкого вреда здоровью» предусматривает штраф до 20 тысяч драмов, общественными работами от 80 до 150 часов, ограничением свободы на срок не более двух лет, краткосрочным арестом сроком не более двух месяцев или лишением свободы на срок до двух лет.

Депутат оппозиционной фракции «Айастан» Мгер Саакян, в свою очередь, заявил, что поддержит ходатайство генпрокурора о возбуждении уголовного дела в его отношении.

«Несмотря на то, что обстоятельства инцидента искажены в ходатайстве, я поддержку его, чтобы не сложилось впечатление, что я прикрываюсь неприкосновенностью», - заявил он на заседании парламента11 апреля.

Генпрокуратура, исходя из партийных интересов, действовала по двойным стандартам, считает оппозиционный депутат. Он отметил, что провластный депутат сам спровоцировал конфликт, а он вынужден был нанести удар из соображений самообороны. «В моих действиях не было ничего, что подпадало бы под «хулиганство». Складывается впечатление, что Генпрокуратура учитывала исключительно показания Варданяна», - сказал оппозиционный депутат.

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