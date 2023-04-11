Генпрокуратура запросила согласие парламента на преследование Мгера Саакяна

11 апреля 2023, 04:52

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Парламент Армении рассмотрит ходатайство генпрокурора об уголовном преследовании депутата оппозиционной фракции «Айастан» Мгера Саакяна, чей конфликт с провластным депутатом Владимиром Варданяном 31 марта закончился потасовкой.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян был задержан и арестован 31 марта по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. 3 апреля Саакян был освобожден.

Конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе закрытого для прессы и публики обсуждения Римского статута в парламентской комиссии по правовым вопросам. По версии следствия, Саакян сделал замечание Варданяну, после чего подошел к нему и неким предметом ударил в бровь. Защита Саакяна, в свою очередь, опровергла утверждение следствия, заявив о переломе правой руки у оппозиционного депутата.

Генпрокурор Армении Анна Вардапетян запросила согласие парламента на уголовное преследование депутата оппозиционной фракции «Айастан» Мгера Саакяна, направив спикеру парламента ходатайство о возбуждении дела, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе ведомства.

Согласно статье 108 Регламента парламента, для возбуждения уголовного производства в отношении депутат необходимо согласие парламента. «К ходатайству прикреплен проект постановления о согласии парламента возбудить уголовное дело в отношении оппозиционного депутата», - пояснил представитель прокуратуры.

Слушание по ходатайству генпрокурора о возбуждении уголовного дела против Мгера Саакяна включено в повестку очередного заседания, намеченного на 11 апреля, указано на официальном сайте парламента.

Генпрокуратура ходатайствует о возбуждении уголовного дела по двум статьям Уголовного кодекса Армении: о хулиганстве (часть 1 статьи 297) и о причинении легкого вреда здоровью (часть 2 статьи 171), отмечается в проекте. Ранее Следком Армении утверждал, что дело возбуждено по статьям о хулиганстве и побоях (часть 3 статьи 297 и часть 2 статьи 195).

В документе приведены, в том числе, показания свидетелей инцидента. Так, в частности, Варданян утверждал, что Саакян ударил его неким предметом, но свидетели, в том числе депутаты от партии власти, а также судмедэксперт опровергли это.

Часть 1 статьи 297 (Хулиганство) предусматривает штраф до 20 тысяч драмов (около 50 долларов США), от 80 до 150 часов общественных работ, ограничение свободы на срок не более двух лет, краткосрочный арест сроком не более одного месяца или до двух лет лишения свободы. Часть 2 статьи 171 (Причинение легкого вреда здоровью) предусматривает такие же меры наказания, только краткосрочный арест по этой статье возможен на срок до двух месяцев, следует из данных портала правовой информации Arlis.am.

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