03 апреля 2023, 13:48

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Оппозиционный депутат от блока "Армения" Мгер Саакян отпущен на свободу. Саакян утверждает, что конфликт в парламенте спровоцировал провластный депутат Владимир Варданян, а он был вынужден обороняться.

Как сообщал "Кавказский узел", депутат фракции "Айастан" Мгер Саакян был задержан и арестован 31 марта по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте. Защита назвала необоснованной версию следствия, а глава фракции заявил, что конфликт спровоцировал провластный депутат. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 297 "Хулиганство" и части 2 статьи 195 "Физическое воздействие".

Конфликт Варданяна и Саакяна произошел в ходе закрытого для прессы и публики обсуждения Римского статута. "Так как оппозиция сопротивляется ратификации Римского статута, могу предположить, что конфликт произошел из-за спора в вопросе санкции Международного уголовного суда на арест Путина", - заявил глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской ассамблеи Артур Сакунц. Досудебная палата Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года. На этом фоне Конституционный суд Армении заявил 29 марта, что Римский статут Международного уголовного суда соответствует Конституции страны. Москва не обсуждала с Ереваном вопрос Римского статута, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а спикер парламента Армении Ален Симонян усомнился в возможности ареста Путина по ордеру Гаагского суда.

Оппозиционный депутат Мгер Саакян, задержанный по делу о хулиганстве и побоях после конфликта в парламенте, сегодня отпущен на свободу, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представляющий интересы депутата адвокат Рубен Меликян.

Меликян отметил, что конфликт в парламенте спровоцировал глава постоянной комиссии по государственно-правовым вопросам, депутат фракции "Гражданский договор" Владимир Варданян.

Сам Саакян заявил журналистам, что во время рабочего обсуждения в комиссии в ответ на агрессию попытался успокоить оппонента.

"От этого Варданян еще больше возбудился, встал со своего места и направился в моем направлении... Учитывая, что провластные депутаты неоднократно допускали рукоприкладство в отношение оппозиционных депутатов, я принял решение обороняться и один раз ударил его, повредив себе руку", - рассказал Саакян. Он также пожелал "удачи" тем, кто попытается лишить его депутатской неприкосновенности.

Опрошенные "Кавказским узлом" после задержания Саакяна правозащитники отметили, что предъявленное оппозиционному депутату обвинение позволит инициировать процедуру лишения его неприкосновенности, а отсутствие парламентской комиссии по этике повлияло на регулярные конфликты между депутатами.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.