Минобороны Армении сообщило о состоянии раненых военнослужащих

12 апреля 2023, 03:17

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Состояние троих военных, которые были ранены в ходе перестрелки с азербайджанскими солдатами, оценивается от крайне тяжелого до средней тяжести, еще троих - как удовлетворительное, сообщило Минобороны Армении, которое также обнародовало имена погибших военнослужащих.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны Азербайджана заявило об обстреле позиций азербайджанской армии в Лачинском районе, среди азербайджанских военных есть погибшие и раненые. Военное ведомство Армении заявило об обстреле с азербайджанской стороны у села Тех, добавив, что, по предварительным данным, среди армянских военных есть жертвы. Вечером 11 апреля Минобороны Армении сообщило о гибели четверых и ранении шести военнослужащих, а Минобороны Азербайджана - о гибели трех военных.

Министерство обороны Армении сообщило в ночь с 11 на 12 апреля в своем телеграм-канале о состоянии раненных в перестрелке военных.

По данным ведомства, состояние здоровья одного из шести раненых врачи оценивают как тяжелое, двоих - как средней тяжести и тяжкое, еще троих - как удовлетворительное.

«По состоянию на 00.50 (23.50 мск) по местному времени, ситуация на линии соприкосновения относительно стабильная», - отмечено в сообщении.

Минобороны также обнародовало имена четырех погибших военных. Это Артур Саакян (1999 года рождения), Мкртич Арутюнян (1989 года рождения), Генрик Кочарян (1997 года рождения) и Нарек Саркисян (1994 года рождения), информируют "Новости-Армения".

Напомним, что в конце марта азербайджанские военные взяли под контроль стратегические высоты около границы с Арменией в связи с завершением строительства участка дороги на территории Армении до точки начала нового маршрута Лачинского коридора. 1 апреля представители Армении и Азербайджана встретились для уточнения границы на дороге Тех - Корнидзор и скорректировали местоположение пограничных постов, сообщила Служба нацбезопасности Армении. Армянские политологи отметили, что корректировка границы с Азербайджаном в районе села Тех формирует новую линию соприкосновения войск и не является делимитацией границы, при этом власти фактически начали процесс делимитации, несмотря на то, что договора о делимитации армяно-азербайджанской границы нет.

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