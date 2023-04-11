Оппозиционер арестован на 10 суток в Агдашском районе Азербайджана

11 апреля 2023, 02:52

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Член партии Народного фронта Мазахир Рагимов арестован в Агдаше на 10 суток по статье о неподчинении полиции. Главу районной партийной организации Горхмаза Абдурагимова оштрафовали по делу о мелком хулиганстве, когда он приехал в суд к Рагимову.

Член Высшего меджлиса партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) от Агдашского района Мазахир Рагимов был задержан 10 апреля и получил десять суток административного ареста по обвинению в неподчинении полиции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы партии Тезехан Мираламли.

Еще одного активиста, главу Агдашской районной организации ПНФА Горхмаза Абдурагимова, полиция оштрафовала в административном порядке на 100 манатов (60 долларов), отметил он.

«Членов нашей партии в Агдаше наказали по надуманным обвинениям. Рагимова задержали средь бела дня в центре города и увезли в полицию, а Абдурагимова задержали и оштрафовали, когда тот пришел в суд, чтобы прояснить судьбу своего товарища по партии. Очевидно, что их преследуют из-за оппозиционной деятельности. В Агдаше у нашей партии одна из самых активных и сильных региональных структур. Они всегда активно участвуют в протестных акциях в Баку, они были активны в акции солидарности с политиком Тофигом Ягублу в январе - эта акция проводилась как в Баку, так и Агдаше», - пояснил Мираламли.

Представитель партии напомнил, что еще двое активистов, помимо Рагимова, отбывают сейчас административные аресты: Джейхун Новрузов и Сахладар Искендерли после акции протеста в Баку 30 марта получили 30 и 25 суток соответственно.

«Еще несколько наших активистов – Ниямеддин Ахмедов, Шахин Гаджиев, Агиль Гумбатов и Ализамин Салаев – содержатся в тюремном заключении по надуманным и политически мотивированным уголовным делам», - сказал Мираламли.

7 февраля руководитель Сальянской районной организации партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Ализамин Салаев был задержан, 8 февраля арестован по обвинению в хулиганстве с применением насилия и оружия. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Рагимова задержали около двух часов дня 10 апреля, когда он вышел из чайханы в городе Агдаш, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» глава Агдашской районной организации ПНФА Горхмаз Абдурагимов.

«Члены партии видели, как к Мазахиру Рагимову подошли трое людей в штатском и предложили ему проехать с ними в районный отдел полиции. Мы с главой молодежного комитета ПНФА в Агдаше Сарваном Ахмедовым пришли в районный отдел полиции. Нам сначала сказали, что Мазахира там нет, но потом нам заявили, что его повезли в суд. Когда мы приехали в суд, нас туда сначала не пускали, потом мы все же прошли в суд, но процесс уже закончился, судья удалился на совещание. Мы не видели, чтобы у Мазахира был там адвокат», - рассказал Абдурагимов.

По словам активиста, представители суда потребовали, чтобы он и Ахмедов вышли, несмотря на то, что процесс является открытым. Хотя оба вышли из здания суда, Абдурагимова на улице задержали и отвезли в отдел полиции.

«Там составили протокол по статье 510 (мелкое хулиганство) КоАП и меня привезли обратно в суд. Мне предложили адвоката по назначению, от услуг которого я отказался, потому что он, словно защитник полиции, стал заниматься нравоучениями о необходимости «соблюдать закон». В итоге меня отпустили, присудив штраф в 100 манатов (60 долларов), а Мазахира Рагимова арестовали на 10 суток по статье 535.1 (неподчинение полиции) КоАП», - добавил он.

Абдурагимов связывает арест Рагимова с политической активностью районной организации. «В прошлую субботу, 8 апреля, мы провели сессию меджлиса ПНФА и анонсировали организацию более многочисленного собрания активистов партии в Агдаше. Это, возможно, встревожило власти, и они решили нас вот так запугать, но никакие аресты и лишения нас не сломят. Ничто не заставит нас отказаться от борьбы за перемены в стране, за свободу и демократию, за благополучие людей», - заключил оппозиционер.

В Агдашском районном суде корреспонденту «Кавказского узла» подтвердили информацию об аресте Рагимова и назначении штрафа Абдурагимову. Представители пресс-службы МВД оказались недоступны для комментариев.

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