Жители грузинского села провели акцию против добычи марганца

08 апреля 2023, 20:03

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Жители села Шкмери на акции протеста в Тбилиси призвали власти лишить две компании лицензий на добычу марганца. Открытая добыча марганцевой руды угрожает экологии и здоровью местных жителей, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", 21 ноября 2021 года жители села Шкмери Онисского муниципалитета Грузии провели акцию протеста, потребовав отменить решение о разработке марганцевого месторождения. Добыча марганца приведет к ухудшению экологии и нанесет вред здоровью сельчан, заявили они. Власти Грузии нашли нарушения в работе компании, которая занималась добычей марганца в селе Шкмери, после чего приостановили лицензию на деятельность компании, сообщило в феврале 2022 года Агентство минеральных ресурсов.

После того как жители Шкмери на акции протеста выступили против добычи марганца, компания-разработчик обратилась в суд, потребовав признать, что сельчане необоснованно владеют земельными участками на территории разработки месторождения. В свою очередь сельчане обвинили компанию в том, что она незаконно получила лицензию на добычу марганца.

Cегодня жители села Шкмери провели акцию протеста около правительственной канцелярии в Тбилиси, потребовав отозвать лицензию на открытую добычу марганцевой руды у двух компаний – ООО «Технология-21» и ООО "Норти".

Один из протестующих обратился к премьер-министру Ираклию Гарибашвили через мегафон. "Жители села Шкмери пришли сегодня в государственную администрацию, желая получить ответы, почему годами не наказывается дочерняя компания [компании] "Грузинский марганец", которая разрушает нашу землю?" – сказал он в эфире телеканала "Формула", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Участники акции высказали опасение, что открытая добыча марганцевой руды в селе представляет угрозу для местных жителей. "Чтобы остановить добычу полезных ископаемых на участке, необходимо, чтобы у горнодобывающих компаний были отозваны лицензии", - сказал в телесюжете другой протестующий.

Активисты пожаловались также, что жители муниципалитета не получили ответа на свои обращения к местным властям и в Агентство минеральных ресурсов. "Мы обращаемся к премьер-министру с просьбой встретиться со своими гражданами, понять наши требования, потому что мы выступаем против уничтожения Шкмери", - пояснил журналистам один из протестующих в эфире телеканала "Пирвели", который посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

После митинга жители Шкмери подали совместное письмо на имя премьер-министра в администрацию правительства. Они высказали опасения, что добыча полезных ископаемых разрушит ландшафт, загрязняет воздух и воду, а сельчане потеряют пастбища и пахотные земли.

НПО «Зеленая альтернатива» опубликовало на своей странице два приказа Национального агентства недр, датированных 9 июля 2021 года, о том, что двум компаниям были выданы лицензии на изучение и добычу полезных ископаемых (марганца) в селе Шкмери и прилегающей территории.

Согласно приказам, ООО «Норти» получило разрешение на проведение работ в восьми районах, расположенных на 130,2 гектара земли, в том числе на небольшом участке между Шкмери и Хариствали. ООО «Технология 2021» получило такое же разрешение на работу на 22,9 гектара земли около Шкмери, передал корреспондент "Кавказского узла".

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