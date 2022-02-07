Добыча марганца в селе Шкмери приостановлена после протестов

07 февраля 2022, 09:20

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После протестов жителей села Шкмери власти Грузии провели в отношении компании-разработчика марганцевого месторождения проверку, которая выявила нарушения. Лицензия на деятельность компании приостановлена, сообщило Нацагентство минеральных ресурсов Грузии.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 ноября 2022 года жители села Шкмери в Онисском муниципалитете Грузии провели акцию протеста, во время которой потребовали отменить разработку марганцевого месторождения. Добыча марганца приведет к ухудшению экологии и нанесет вред здоровью сельчан, заявили они.

Приостановлена лицензионная деятельность ООО "Технолог 2021", которое занималось добычей марганца в селе Шкмери, сообщило Национальное агентство минеральных ресурсов Минэкономики Грузии. "По поручению премьер-министра Грузии изучена деятельность ООО "Технолог 2021" в селе Шкмери. В результате проверки выявили нарушения ООО "Технолог 2021" некоторых лицензионных условий", – сказано в сообщении, опубликованном вечером 6 февраля на странице агентства в Facebook.

Против компании составлен протокол об административном нарушении, который направлен в суд. Кроме того в департамент природоохранного надзора Грузии были направлены материалы о необоснованном использовании компанией недр. "Деятельность, предусмотренная лицензией ООО "Технолог 2021", приостановлена. Кроме того, лицензия на добычу полезных ископаемых в селе Шкмери Ониского муниципалитета больше выдаваться не будет", – подчеркнуло ведомство.

Напомним, что после того, как жители села Шкмери на акции протеста 22 ноября 2021 года потребовали остановить добычу марганца, компания-разработчик подала против них в суд, потребовав в иске признать, что они необоснованно владеют земельными участками, которые находятся на территории разработки месторождения. В свою очередь сельчане обвинили компанию в том, что она получила лицензию на добычу марганца незаконно.