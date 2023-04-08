Сельчане объяснили новые протесты в Чиркее недостатком внимания властей

08 апреля 2023, 13:53

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Акция протеста сельчан против строительства рыбоводных хозяйств на Чиркейском водохранилище была вызвана недостаточной реакцией властей и опасениями, что строительство хозяйств все же начнется, рассказали жители Чиркея.

Как писал "Кавказский узел", 6 апреля жители нескольких сел провели сход против разведения рыбы в Чиркейском водохранилище. Приехавший к ним и.о. главы Буйнакского района Уллубий Ханмурзаев заверил, что без согласования с сельским джамаатом форелевое хозяйство в селе Чиркей запущено не будет. Это подтвердил и инвестор Сархан Мамедбеков.

6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. Корм для рыб – это "смесь многих химикатов", заявили они. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены. На повторном сходе в январе жители Чиркея единогласно проголосовали против разведения рыбы. Представитель Росрыболовства назвал опасения сельчан беспочвенными и подчеркнул, что вопрос строительства рыбоводных хозяйств окончательно решен, поскольку правительство заинтересовано в том, чтобы выращивать рыбу.

Поводом для схода, который прошел 6 апреля, стало отсутствие должной реакции властей на ситуацию с выделением участков под форелевое хозяйство, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" депутат сельского собрания Чиркея Тагир Джамалдинов. В состав комиссии по рыболовным участкам не были включены представители общественности и местные жители, пояснил он.

Депутат сообщил также, что природоохранная прокуратура провела проверку обращения жителей села Ахатлы о несогласии с проведением аукциона на право заключения договоров пользования рыбоводными участками на Чиркейском водохранилище.

30 декабря 2022 года член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев опубликовал видеообращение жителей села Ахатлы к Сергею Меликову. В обращении сельчане пожаловались главе Дагестана на то, что привлекательные для туристического бизнеса земельные участки около Чиркейского водохранилища передаются в частную собственность без согласия сельчан, а чиновники бездействуют.

По его словам, по итогам проверки природоохранная прокуратура 20 января внесла представление об устранении выявленных нарушений в Комитет по рыбному хозяйству Дагестана. Однако представление прокуратуры было отклонено. "Более того, представители компании завезли оборудование на берег водохранилища, не уведомив об этом власти района и представителей общественности. Это послужило причиной возмущения людей", - пояснил Тагир Джамалдинов.

Он уточнил, что на сход собрались жители сел Чиркей, Ахатлы, поселка Дубки и других населенных пунктов. Они озвучили обращение к властям Дагестана с требованием запретить передачу водохранилища под любые коммерческие проекты, так как это угрожает экологии Чиркейского водохранилища, обеспечивающего питьевой водой Буйнакский район, Махачкалу и другие населенные пункты.

"После встречи с инвестором у меня сложилось впечатление, что он порядочный человек, его не так информировали. Мы удовлетворены быстрой реакцией главы Дагестана. Надеемся, что все обещания по недопущению строительства рыболовного хозяйства будут выполнены", - рассказал Джамалдинов.

Сергей Меликов отреагировал на сход сельчан в тот же день, 6 апреля. "Мы обязательно разберемся в этой ситуации! Я поручил приостановить все работы до проведения проверки. Органы власти во всем разберутся", - сообщил он в своем телеграм-канале.

Житель села Чиркей Шамиль рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что, услышав о предполагаемом строительстве рыбозавода, в поддержку местных жителей намеревались приехать тысячи людей из разных городов и сел.

"В январе мы собирались, озвучили свою позицию, но с тех пор ничего не изменилось. Уже разгрузили оборудование, хотели начать стройку. Поэтому, пока не поздно, люди решили собраться на акцию [6 апреля]", - сказал он.

После встречи с руководством Буйнакского района и инвестором опасения сельчан по поводу застройки водохранилища в значительной степени развеялись, добавил Шамиль.

"Нам сказали, что вопрос взял под свой контроль Меликов. Инвестор при всех пообещал остановить проект. Поверили им на слово, дальше посмотрим, что будет", - сказал он.

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