Власти отреагировали на протесты жителей Чиркея

06 апреля 2023, 23:52

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Форелевое хозяйство не будет запущено без согласования с джамаатом села Чиркей, пообещал глава Буйнакского района жителям села, вышедшим на сход против разведения рыбы в Чиркейском водохранилище. Глава Дагестана отчитался, что поручил приостановить все работы до результатов проверки.

Как писал "Кавказский узел", 26 января природоохранная прокуратура заявила, что комитет по рыбному хозяйству Дагестана при определении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище не учел предложения местных жителей. Ведомству предписано устранить это нарушение. Жители Чиркея на сходе заявили, что разведение рыбы в Чиркейском водохранилище приведет к загрязнению водопроводной воды, единогласно проголосовав против разведения рыбы. Представитель Росрыболовства назвал опасения сельчан беспочвенными, отметив, что вопрос строительства рыбоводных хозяйств окончательно решен.

6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. Корм для рыб – это "смесь многих химикатов", заявили они в видеообращении. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены и проводится проверка.

Жители нескольких сел близ Чиркейского водохранилища собрались сегодня на сход против разведения рыбы в водоеме, сообщил сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула".

Власти Буйнакского района отреагировали на ситуацию, к собравшимся приехал и.о главы района Уллубий Ханмурзаев. Он заявил, что "без согласования джамаата села, в селении Чиркей не будет развёрнута предпринимательская деятельность по разведению форелевого хозяйства", - сообщила районная администрация в своем Telegram-канале.

Инвестор Сархан Мамедбеков принёс свои извинения перед жителями селения Чиркей за намерение открыть форелевое хозяйство. "Я ни в коем случае не хотел задеть чьи-то религиозные или патриотические чувства, наоборот я хотел создать рабочие места, построить мечеть в вашем селе. Кто-то предположил, что я преследую какие-то финансовые интересы, это не так. У меня более 100 форелевых хозяйств по всей России, также за рубежом. Планировалось создание новых рабочих мест для местных жителей с высокими зарплатами, но если жители против, то разумеется ни о каком хозяйстве не может идти и речи", - приводятся его слова в другом сообщении в Telegram-канале районной администрации.

На ситуацию сегодня обратил внимание и глава Дагестана Сергей Меликов."Чиркейское водохранилище – крупнейшее водохранилище Северного Кавказа, которое своей красотой не уступает многим другим достопримечательностям Дагестана. Но нельзя забывать, что прежде всего это – источник питьевой воды. Мы обязательно разберемся в этой ситуации! Я поручил приостановить все работы до проведения проверки. Органы власти во всем разберутся", - пообещал Меликов в своем Telegram-канале.

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