Жители Чиркея выступили против разведения рыбы в водохранилище

30 января 2023, 17:34

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Разведение рыбы в Чиркейском водохранилище приведет к загрязнению водопроводной воды, заявили жители села Чиркей на сходе, единогласно проголосовав против разведения рыбы. Опасения сельчан беспочвенны, а вопрос строительства рыбоводных хозяйств окончательно решен, возразил представитель Росрыболовства.

Как писал "Кавказский узел", 26 января природоохранная прокуратура заявила, что комитет по рыбному хозяйству Дагестана при определении границ рыбоводных участков на Чиркейском водохранилище не учел предложения местных жителей. Ведомству предписано устранить это нарушение.

6 января жители села Чиркей выступили против строительства рыбоводных хозяйств на водохранилище, опасаясь, что в результате вода станет непригодной для питья. Корм для рыб – это "смесь многих химикатов", заявили они в видеообращении. 12 января прокуратура сообщила, что аукционы на создание рыбоводческих хозяйств приостановлены и проводится проверка.

Жители Чиркея несколько дней назад провели сход, в котором участвовали также жители Буйнакска, Кизилюрта и Дубков, и единогласно выступили против разведения рыбы в водохранилище, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" депутат сельского собрания Чиркея Тагир Джамалдинов. "Изучив составы кормов, те объемы, в которых они будут использоваться, участники схода однозначно решили, проголосовав единогласно против разведения рыбы в Чиркейском водохранилище и сейчас, и в будущем", – рассказал он.

Сельчане убеждены, что из-за разведения рыбы будет загрязнена вода, которая поступает в водопроводную систему, обеспечивающую водой жителей Чиркея, Буйнакска, Кизилюрта, Дубков и других населенных пунктов, пояснил депутат. "Очистных сооружений нет. Воду мы пьем прямо из водохранилища. Её нынешний состав вполне пригоден для питья без специальной очистки. Это подтвердили раньше проверки воды", - сказал Джамалдинов.

Есть риск загрязнения воды не только химически вредными веществами, но и с точки зрения ритуальной чистоты для мусульман, указал он. "Мы знаем, какие корма будут использованы. В них присутствуют отходы мясного производства, в том числе свиноводства. В год будут использованы сотни тонн таких кормов, остатки которых, без сомнения, попадут в воду для питья. Этого мы не хотим. К тому же, такие объемы кормов и рыбы превратят 318 гектаров водохранилища в болото. На один кубометр воды норма рыбы при разведении - 30 килограммов. Суточная потребность в кормах - от 1% до 10% веса рыбы. Представляете объемы?" – сказал Тагир Джамалдинов.

По его словам, инвесторы не общались с населением и никаких обещаний от них ни депутат, ни другие жители селения не слышали. "На комиссии, которая согласилась на рыборазведение, должны быть представители местных жителей, представители природоохранной прокуратуры, экспертизы, экологи. Но никого не было, прошло всё формально", - сказал Джамалдинов.

Инвесторы и Дагрыба заявляли, что они "с кем-то договорились в Чиркее", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев. "Но недавний сход жителей показал, что местное население было не в курсе и выступает категорически против. Трудно сказать, с кем договаривались инвесторы", - сказал он.

По мнению Хадулаева, компромисс с сельчанами уже невозможен. "Был сход жителей, собрание депутатов. Они все высказались категорически против разведения рыбы. Общественные слушания уже не нужны. Планы инвесторов должны быть отменены", - сказал он.

Местные жители не могут препятствовать рыборазведению, полагает представитель Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства, который был членом комиссии по определению границ рыбоводческих хозяйств. "Участки в пользование даются на водной глади, не на земле. Отданы они на основе правового акта Комитета рыбного хозяйства, торги законны, происходили на электронной площадке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Представитель Росрыболовства не разделяет опасений местных жителей о загрязнении воды кормами. По его мнению, если вода и загрязняется, то от сбросов, которые "происходят из самого муниципального образования". "Те, кто выступают против рыборазведения, пусть обратят внимание на эти сбросы. А там и химия, и всё что угодно. А корма для рыбы вполне безопасны - это килька вперемешку с отрубями. К тому же, вода там проточная, какие-то остатки не будут задерживаться. Кто говорит о загрязнении кормами, преследуют свои корыстные цели", - сказал представитель СКТУ Росрыболовства.

Инвесторы готовы обеспечить рабочие места местным жителям, отметил он. "Около 250 рабочих мест предполагается. Конечно, они достанутся местным жителям. Плюс на налоговый учёт эти рыбохозяйства встанут в местной инспекции, и таким образом немалые отчисления будут идти в местный бюджет", - отметил госслужащий.

Он указал, что существует программа развития рыбохозяйственного комплекса Дагестана. "Правительство заинтересовано [в том, чтобы] выращивать рыбу. Поэтому вопрос решен", - сказал чиновник.

В заявлении прокуратуры не было претензий к СКТУ Росрыболовства, считает он. "Торги разыграны, договоры почти заключены. Правовой акт был составлен на основе федерального законодательства и касается федеральной собственности. Комиссия действовала в соответствии с законом: кворум есть, протокол действителен. Никаких нарушений нет. Были те стороны, у кого есть право голоса в решении этого вопроса", - сказал представитель Росрыболовства.

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