Участницы марша в Тбилиси потребовали гендерного равенства

03 апреля 2023, 12:07

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Несколько сотен женщин провели в Тбилиси марш, во время которого потребовали обеспечить соблюдение взятых на себя властями Грузии международных обязательств по достижению гендерного равенства.

В Тбилиси прошла акция солидарности с женщинами против насилия, угнетения, неравенства и террора. В ней приняли участие несколько сотен женщин. Участницы акции прошли маршем от театра имени Васо Абашидзе на проспекте Агмашенебели до сада Дадиани.

Власти Грузии взяли на себя местные и международные обязательства для достижения гендерного равенства, в том числе в рамках плана по евроинтеграции, но унизительное и жестокое обращение в адрес женщин не прекращается, привел сегодня на своем сайте телеканал "Рустави 2" слова одной из участниц акции.

В марше принял участие омбудсмен Грузии Леван Иоселиани. "Выражаю солидарность с содержанием этой акции, что любое насилие в отношении женщин недопустимо. Я солидарен со всеми женщинами, которые испытывают насилие. Положение женщин, защита прав является приоритетом, поэтому я здесь", – привел "ИнтерпрессНьюс" его слова.

Напомним, в Тбилиси женщины проводили также марш 8 марта. Тогда акция протеста проводилась против закона об иноагентах. Организаторы марша пояснили, что женщины получают значительную поддержку от неправительственных организаций, а закон об иноагентах повлияет их на деятельность.

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2022 года житель Тбилиси на глазах детей убил свою жену в общественном транспорте. Этот инцидент вызвал широкий резонанс. В Тбилиси, Зугдиди и Батуми прошли акции в защиту прав женщин на жизнь. Активисты призвали общество не игнорировать насилие над женщинами.

Широкую огласку ранее также получила и история жительницы села Ламбало Сагареджойского муниципалитета, которая покончила с собой в 2014 году после того, как стала жертвой незаконного лишения свободы групповым образом и унижающего достоинство обращения.

Жительница села Ламбало была найдена мертвой после того, как родственники мужа, обвинив ее в измене, подвергли публичному наказанию. Мать двоих детей заставили босой пройти по селу, попутно нанося ей физические и устные оскорбления. В апреле 2022 года, через 8 лет после инцидента, генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинения трем лицам. "Они действовали на основе гендерной дискриминации и считали, что имеют право влиять на волю потерпевшей как женщины и решать ее судьбу", – заявили в прокуратуре.

В апреле 2018 года "Кавказский узел" провел опрос среди грузинских правозащитников о насилии в семье в отношении женщин. По их словам, полиция в Грузии часто оставляет без внимания жалобы на насилие в семье, сами женщины замалчивают проблему, а закон слабо их защищает.

Во многих регионах Кавказа насилие со стороны супруга остается основным источником угрозы для женщин. Проблема семейного насилия в этом регионе усугубляется положением женщины в обществе и семье, где жертвы традиционно избегают обращения за внешней помощью, отметили правозащитники.

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