Уроженец Изобильного погиб в военной операции

31 марта 2023, 06:28

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В военной операции на Украине погиб Алексей Аверин, сообщила депутат Изобильненской гордумы. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 131 жителя Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта представители властей сообщили, что командир десантно-штурмового батальона из села Бурлацкое Дмитрий Лисицкий погиб в военной операции на Украине. Таким образом, была официально подтверждена гибель в военной операции не менее 130 жителей Ставропольского края.

В военной операции на Украине погиб Алексей Аверин, сообщила на своей странице во "ВКонтакте" депутат думы Изобильненского городского округа Наталья Аверина, опубликовав фото с его похорон. Публикация сделана вечером 29 марта, на нее обратило внимание 30 марта "Кавказ.Реалии"*, добавив, что Алексей Аверин - уроженец Изобильного.

Подробностей службы и гибели Алексея Аверина депутат не сообщила.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 131 жителя Ставропольского края.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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